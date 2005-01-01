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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Лечение наркомании в клинике «МедикоМенте»
Наркотическая зависимость – реальность, с которой ежедневно сталкиваются тысячи людей. Причём это заболевание крайне негативно сказывается не только на жизни самого наркозависимого, но и его родных и близких. К сожалению, зачастую пациент не осознаёт всю тяжесть своего состояния, отказывается признавать себя больным. Поэтому такие люди нуждаются в комплексном лечении у нарколога, психолога, терапевта и других специалистов.
Почему желательно лечение наркозависимого в условиях стационара?
Эффективное лечение наркомании в большинстве случаев возможно только в стационаре. Это обусловлено следующими причинами:
Избавление от наркотической зависимости в клинике «МедикоМенте» medicomente.com/izbavlenie-ot-narkoticheskoj-zavisimosti основано именно на таком комплексном подходе. Каждому пациенту назначается полное обследование, и в зависимости от его результатов составляется индивидуальная программа лечения.
Как проходит лечение наркомании?
Основные этапы работы с пациентом отточены до мелочей:
Крайне важно не просто вывести человека из наркотической зависимости, но и вернуть его к полноценной жизни, не допустить срыва.
Лечение наркомании в стационаре клиники Medicomente включает в себя:
Вылечить наркозависимого вполне реально, главное довериться специалистам и следовать их рекомендациям. Сотни человек уже вернулись к полноценной жизни благодаря клинике «МедикоМенте»!
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