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Лечение наркомании в клинике «МедикоМенте»

Наркотическая зависимость – реальность, с которой ежедневно сталкиваются тысячи людей. Причём это заболевание крайне негативно сказывается не только на жизни самого наркозависимого, но и его родных и близких. К сожалению, зачастую пациент не осознаёт всю тяжесть своего состояния, отказывается признавать себя больным. Поэтому такие люди нуждаются в комплексном лечении у нарколога, психолога, терапевта и других специалистов.

Почему желательно лечение наркозависимого в условиях стационара?

Эффективное лечение наркомании в большинстве случаев возможно только в стационаре. Это обусловлено следующими причинами:

  • Больного необходимо изолировать от его зависимых «товарищей», чтобы исключить любую возможность приобретения наркотических средств. Особенно это касается наркозависимых, выступающих против лечения.
  • В стационаре с пациентом ведут постоянную работу психотерапевты, они помогают сформировать желание вернуться к полноценной жизни.
  • Круглосуточный контроль врачей, позволяющий отследить состояние больного в динамике, сгладить периоды «ломки». Также врачи смогут при необходимости оперативно поменять схему лечения.
  • Смена обстановки поможет пациенту настроиться на изменения в своей жизни.

Избавление от наркотической зависимости в клинике «МедикоМенте» medicomente.com/izbavlenie-ot-narkoticheskoj-zavisimosti основано именно на таком комплексном подходе. Каждому пациенту назначается полное обследование, и в зависимости от его результатов составляется индивидуальная программа лечения.

Как проходит лечение наркомании?

Основные этапы работы с пациентом отточены до мелочей:

  1. Знакомство с клиентом, первичная оценка его состояния, обсуждение программы лечения.
  2. Комплексная диагностика пациента, консультация узких специалистов, корректировка плана лечения.
  3. Детоксикация – первый этап непосредственно лечения. Вывод токсичных веществ из организма.
  4. Основное лечение, назначается индивидуально для каждого пациента.
  5. Поддерживающая терапия. Как правило, этот этап лечения проходит уже в амбулаторных условиях. В течение года ведётся контроль состояния пациента, связь с ним не теряется даже после полного выздоровления.

Крайне важно не просто вывести человека из наркотической зависимости, но и вернуть его к полноценной жизни, не допустить срыва.

Лечение наркомании в стационаре клиники Medicomente включает в себя:

  • Сопровождение наркозависимого на протяжении всего лечения вплоть до полного выздоровления.
  • Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензированных методик.
  • Индивидуальный подход к каждому пациенту.
  • Оказание больному медицинской помощи в случае выявления сопутствующих заболеваний.
  • В штате – опытные врачи с международной стажировкой.
  • Современное медицинское оборудование.
  • Комфортные условия проживания на уровне отеля 4*.
  • Полная конфиденциальность и анонимность.
  • Трансфер из аэропортов и железнодорожных вокзалов Киева.

Вылечить наркозависимого вполне реально, главное довериться специалистам и следовать их рекомендациям. Сотни человек уже вернулись к полноценной жизни благодаря клинике «МедикоМенте»!

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