Папа Римський: задоволення від сексу і їжі не гріх, а Божий дар

Франциск не вважає це почуття гріховним і розповів, навіщо воно нам дано.

Папа римський вважає, що задоволення від гарної їжі і сексу "виходить безпосередньо від Бога". Більш того, насолоджуватися ними - не гріх, як вчили в минулому "надмірно старанні" церковні керівники. Про це, 11 вересня як повідомляє New York Post, заявив Франциск в інтерв'ю для книги "TerraFutura" італійського письменника Карло Петрина.

- Задоволення виходить безпосередньо від Бога, воно не католицьке, не християнське або яке-небудь ще, воно просто божественне, - сказав Папа Римський. Він додав, що церква завжди засуджувала "жорстоке, грубе, вульгарне" задоволення, але приймала "просте і моральне".

Папа Франциск нагадав, що в минулому католицька церква засуджувала будь-які задоволення, і назвав це проявом "надмірної моралы" і неправильною інтерпретацією християнського послання.

- Задоволення від їжі потрібно для того, щоб залишатися здоровими, точно так же, як сексуальне задоволення потрібно для того, щоб зробити любов прекраснішою і забезпечити виживання нашого виду, - заявив понтифік.

Раніше Папа Римський Франциск скасував "папську таємницю", яка використовувалася в справах про сексуальні злочини духовенства. Її різко критикували, адже вона сприяла захисту педофілів, примусу жертв до мовчання і заважала розслідуванню правоохоронців.

Нещодавно Папа Римський просив католиків утриматися від троллінгу в соцмережах з нагоди Великого Посту. Також Франциск, за словами Володимира Зеленського, назвав його "президентом світу".