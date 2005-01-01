Коронокриза відправить українців за межу бідності

Економісти підрахували, скільки людей опинилося за межею бідності і які сім'ї знаходяться в зоні ризику.

Економічна криза, яка викликана карантинними заходами, сильно вдарила по добробуту простих громадян.

З приходом до влади нової команди політиків українська економіка перестала рости тими темпами, які показувала з 2016 року. Після формування "Слугами народу" свого уряду зростання ВВП в четвертому кварталі минулого року склав 1,5%. Для порівняння: в попередніх кварталах 2019 року темп зростання був вище: в третьому - 4,1%, у другому - 4,6% і в першому - 2,5%. Взимку президент навіть заявив, що економіка спіткнулася, і відправив перший уряд у відставку.

На початку березня рулити країною почав Кабмін Дениса Шмигаль, але тут прийшов коронавірус. Через оголошення карантину економіка впала ще більше. Перший квартал 2020 року показав скорочення ВВП на 1,5%, а в другому кварталі і зовсім скоротився на 11,4%. Винним в такому різкому падінні виявився карантин.

Різке падіння економіки позначилося і на добробуті людей. Якщо в останні роки число людей за межею бідності (що мають дохід нижче реального прожиткового мінімуму) постійно знижувалося, то зараз цей показник знову виросте.

Як кажуть експерти Інституту демографії ім. Птухи НАН України, в країні підсумками 2020 року мінімум 45% її населення потрапить в категорію "бідні". Рівень бідності підвищився, хоча прогнозували його скорочення.

"За підсумками 2020 року рівень бідності збільшиться до 45%, що на 6,5 п.п., або на 17% вище значення 2019 року", - говориться в дослідженні.

Згідно з прогнозом, значення показника бідності на кінець 2020 року мало скласти 31,2%. Однак через кризу з початку року збільшилася кількість населення, що потрапляє в категорію "бідні".

- У 2019 року в Україні було 14,5 млн бідних, а вже стало 16,5 млн осіб, - зазначила завідуюча відділенням дослідження рівня життя Інституту демографії Людмила Черенько.

Кого вважати бідним

Читач може запитати, а що таке бідність? Адже для когось бідність - це рідкий суп, а для кого-то дрібні перли.

Найчастіше під абсолютною бідністю розуміється стан, при якому людина не здатна задовольнити на свій дохід навіть базові потреби в їжі, житлі, одязі, теплі або може оплатити лише мінімальні потреби, щоб забезпечити біологічне виживання. Абсолютну бідність можна розрахувати, причому критерії оцінки існують найрізноманітніші. Наприклад, в Україні можна оцінити, як багато людей живуть на доходи нижче прожиткового мінімуму. Рівень життя в конкретній країні визначають по ВВП на душу населення, за рівнем зарплат (середньої і мінімальної), за структурою витрат і т.д.

А, наприклад, Світовий банк пропонує визначати рівень бідності в різних країнах в залежності від їх розвиненості. У найбідніших країнах, за версією СБ, бідними вважаються люди, доходи яких нижче 1,9 долара в день на людину, в "середніх" країнах цей показник становить 3,2 долара на людину, в розвинутих і багатих - 5,5 долара.

Експерти Інституту демографії ім. Птухи НАН України вважають, що бідні - це люди, які живуть на доходи нижче реального прожиткового мінімуму. Через те, що він постійно змінюється, вони вибрали модель, згідно з якою бідними вважаються люди з доходами нижче 120% від мінімальної зарплати і 130% від мінімальної пенсії на початок року.

Діти ведуть до бідності

Зараз в Україні багато сімей не можуть дозволити собі народжувати більше однієї дитини. І якщо люди говорять, що вони не можуть заводити більше дітей з економічних причин, то вони не кривлять душею.

- Найвищі ризики бідності мають домогосподарства з трьома і більше дітьми (більше 50%), - кажуть експерти. - Також в групи надвисоких ризиків бідності можна віднести домогосподарства з дітьми, де є хоча б один безробітний (близько 50%). У зону високих значень ризику опинитися в зоні бідності потрапляють домогосподарства з двома дорослими і двома дітьми (близько 40%). Також високі значення характерні для домогосподарств з дітьми до трьох років (39%). Як бачите, найбільш впливовим фактором підвищених ризиків бідності є наявність двох і більше дітей у домогосподарстві, а друге місце займає економічний фактор - наявність в домогосподарстві безробітного.

При цьому найменша ймовірність опинитися в зоні бідності у сімей, які складаються з одного або двох дорослих осіб молодше 65 років - рівень бідності цієї категорії становить усього 11%. Тобто рівень бідності по домогосподарствах з високими ризиками майже в чотири рази перевищував показник по домогосподарствах з низькими ризиками.

- На першому етапі кризи, викликаної епідемією і карантинними заходами, найбільшою мірою постраждали ті, хто працює з низьким рівнем освіти і кваліфікації, для яких навіть незначне зниження доходів призводить до потрапляння в зону бідності, - кажуть фахівці Інституту демографії. - Ростуть ризики бідності для сімей, де працює тільки одна людина, найбільше це стосується самотніх батьків. Категорії, для яких основним джерелом доходів є соціальні трансферти, відчують вплив на другому етапі кризи, який припаде на останній квартал року або на наступний рік. Саме в цей період найбільш гостро постане питання наповнення бюджетів усіх рівнів, а отже, і можливості здійснювати соціальні зобов'язання. В таких умовах заморожування соціальних гарантій і соціальних виплат можуть призвести до зростання бідності серед уразливих категорій, повністю залежних від державної підтримки.

Експерти кажуть, що найімовірніше криза може вплинути на збільшення ризиків бідності серед категорій населення, які традиційно знаходилися в гіршому становищі. При цьому скорочення доходів в більш благополучних сім'ях в більшості випадків не матиме кардинальних наслідків - вони не опиняться серед бідних, хоча істотно звузять свої споживчі можливості.

Цікаво, що самі українці в переважній більшості вважають себе бідними. Недавнє дослідження показало, що 65,3% громадян вважають себе бідними, кожен третій не відносить себе до бідних, але й не до представників середнього класу, а середнім класом вважають себе 1,1% громадян. Скільки людей вважають себе багатими - невідомо: в цій графі значиться "0", що означає, що такі люди все ж були, але їх виявилося менше 0,1%. Детальніше про це читайте тут.

Хто в країні краще за всіх живе

Відрізняється кількість людей за межею бідності і в залежності від регіону. Експерти кажуть, що відмінності ці істотні.

- "Лідером" за показником рівня бідності є Рівненська область, - кажуть фахівці Інституту демографії. - Там рівень бідності становить 58,7%, що в 2,4 рази вище середнього значення по країні. Високий рівень бідності також зафіксований в Херсонській (42,3%) області. З істотним відривом від них, але в "негативній зоні" знаходяться Донецька, Луганська, Київська (без Києва), Житомирська області, рівень бідності в яких знаходиться в межах 32-33%.

Що стосується столиці, то там рівень відносної бідності виявився найнижчим з усіх регіонів - 11,3%, що в 2,1 рази нижче середнього по країні значення. Низьким цей показник був також в Чернігівській (13,7%), Івано-Франківській (15,4%), Запорізькій (15,7%), Чернівецькій (16,1%) і Дніпропетровській (16,3%) областях.