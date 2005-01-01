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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Навіщо тиражують двійників на виборах
Для старої перевіреної політтехнології не можуть знайти протиотруту.
Чим ближче до виборів, тим більше інтриги. У славному місті Дніпрі на пост мера балотуються відразу шість Філатова, в Ужгороді - три Андрєєва, в Одесі - два Труханова і кілька Філімонова.
Стара добра технологія кандидатів-клонів введена в дію. І хоч сто раз вже говорили, що цій порочній практиці потрібно поставити заслін, але який - до сих пір не придумали.
На що йде розрахунок
В першу чергу, на неуважність або неуважність електорату. Одні не знають, інші не пам'ятають імені або по батькові свого обранця, треті забувають взяти очки, пенсіонери можуть просто заплутатися в буквах. Хотіли проголосувати за Федора Федотовича Нелейводу, а галочку проставили навпроти Федора Федоровича Нелейводи.
- Однофамільці, звичайно, не можуть повністю відібрати шанси у прохідного кандидата, - каже політолог Микола Спиридонов. - Абсолютний рекорд - це 9 - 10% голосів, в середньому розраховують на 2 - 3%. Але це може виявитися тією критичною масою, яка провалить лідера виборчих перегонів.
Наприклад, на парламентських виборах-2019 по одномандатному виборчому округу №106 в Луганській області однофамілець відібрав 3,44% голосів у Фурмана Юрія Анатолійовича, ніж відкинув його з першого - по рейтингах - на друге, програшне, місце.
В цілому ж під час минулорічної кампанії в Раду, за даними громадської організації "Комітет виборців України", за двійників проголосували близько 90 878 осіб. У реальних кандидатів забирали від 0,06% до 5% голосів.
- Тобто при заповненні бюлетенів помилки допустили десятки тисяч українців, - констатує глава Комітету виборців України Олександр Кошель.
Як з цим боротися
За оцінкою експертів, протистояти популярній технології важко. Починаючи з 16 років, у нас нікому не заборонено змінювати ім'я та прізвище, чим активно користуються перед виборами. Нещодавно міністр юстиції Денис малюська запропонував вписувати в бюлетені два прізвища - старе і нове, якщо воно з'явилося перед реєстрацією. Але для цього, по-перше, потрібно прийняти зміни в закон, а це станеться не завтра, по-друге, узгодити поправку з правами людини. І заборонити реєструватися в кандидати після зміни прізвища не можна - з тієї ж причини дискримінації.
- Навіть якщо зі зміною щось продумають, то це вирішить проблему лише кандидатів з рідкісними прізвищами, - зазначає Олександр Кошель. - А що робити з тими, які масово поширені?
Наприклад, під мера Ужгорода Богдана Андрєєва і міняти, напевно, нічого не треба було - людей з таким прізвищем в Україні хоч греблю гати. А ось в Умані двоє кандидатів стали однаковим прізвищем чинного мера Олександра Цебро незадовго до того, як прийшли до тервиборчкому. Обидва не з Умані, навіть не з Черкаської області, а з'явилися в один день.
Правда, в Умані вийшов казус - не інакше хасиди наврочили: клонів мера зареєстрували, а самому Олександру Цебро відмовили, про що він сам повідомив у Фейсбуці. Тепер ось збирається йти через суд.
Олександр Кошель вважає, що за технологією з клонами повинні працювати правоохоронці. Але поки в активі ми маємо тільки одне викриття депутата облради в Кіровоградській області, який претендує на крісло мера Світловодська та прикупив для конкурента двійника за 10 тисяч гривень. Як би і не дорого ...
Яка ціна питання
Про розмір винагороди для клонів ходять різні версії. Наприклад, глава "кріп" Геннадій Корбан написав у Фейсбуці, що в Кривому Розі за зміну прізвища в паспорті платять 15 тисяч гривень. Один з учасників обговорення цього поста розповів, як у 2012 році клону платили 10 тисяч доларів. Правда, і ставка була вищою - місце в Раді, а не в місцевій раді.
- В середньому називають суми в 3 - 5 тисяч доларів, - каже Микола Спиридонов. - Але я думаю, що кожен випадок індивідуальний. Якщо людині, грубо кажучи, нічого їсти, то він і 15 тисяч гривень візьме. А якщо технологію розкручують з прицілом на майбутнє, то сотня тисяч доларів може бути.
Політолог зазначає, що двійників використовують не тільки заради пасивного рядка в бюлетені.
- Активний клон може робити провокаційні заяви, які будуть тиражуватися в ЗМІ і соцмережах, - зазначає Микола Спиридонов. - Наприклад, говорити, що ціни на воду в місті або на транспорт треба підвищити в п'ять разів. При цьому будуть звучати знайомі людям прізвище, і деякі повірять, що так сказав їх реальний кандидат.
Як не помилитися
Глава Комітету виборців України Олександр Кошель радить запам'ятовувати не тільки ім'я і прізвище кандидата, але головне - його номер у виборчому бюлетені. Номери на відміну від персональних даних не повторюються.
ДО РЕЧІ
Замість гречки - видовища і антисептики
Найактивніша фаза рекламної кампанії ще попереду, але кандидати вже вдаються до старого улюбленого методу підкупу виборців. Горезвісна гречка поступилася місцем креативу.
- Використовуються безкоштовні концерти та розважальні заходи, де роздають солодощі дітям та дрібні сувеніри дорослим. Зафіксовані випадки, коли виборцям роздавали безкоштовно набори з медичних масок і антисептиків, - каже Олександр Кошель.
Аналогічні прояви кандидатської щедрості фіксують в Громадянської мережі "ОПОРА". Наприклад, в Чернігові, де День міста скасували через коронавіруса, політики зібрали народ, щоб обдарувати надувними кульками, покатати на повітряній кулі і при цьому вимірювати температуру тіла та рівень кисню в крові: чи не хворий дорогий електорат.
У Полтаві відомий кандидат на пост мера роздавав господарочкам по дворах кришки для консервації з написом "Олігархам і корупціонерам - кришка" і своїм ім'ям.
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