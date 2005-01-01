Игровые автоматы Champion Casino

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Стать полноценным пользователем casino Champion завершив регистрацию. Незарегистрированным геймерам доступны демонстрационные версии. Начав процедуру, необходимо нажать кнопку «Регистрация» вверху страницы. Далее откроется форма заполнения.

На первом этапе пользователи должны указать email, логин и пароль. Подтвердить введенную информацию можно перейдя по ссылке из сообщения. Процесс становления полноправным клиентом казино Чемпион состоит из:

Создания учетной записи и ввода логина и пароля. Внесения личной информации в разделе «Профиль». Прохождения верификации, где нужно предоставить копии документов.

Верификация исключает риск мошенничества игроков. Личные данные нужны администрации, чтобы убедиться в отсутствии дубликатов личного кабинета. Зарегистрированные клиенты смогут играть на деньги, участвовать в турнирах и получить бонусы. Создание аккаунта займет 2 минуты