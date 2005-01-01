Как определить состояние бу автомобиля Citroen C4 Picasso?

Автомобиль Citroen с пробегом отличается доступной ценой и неплохими техническими характеристиками, что делает модель достаточно популярной на вторичном рынке, пользующейся стабильным спросом. Но, решая купить подержанный Ситроен С4 Пикассо, надо сразу уделить внимание состоянию машины. Это даст в будущем возможность избежать проблем и серьезных финансовых расходов, связанных с содержанием бу машины.

Проверяем техническое состояние C4 Picasso

При покупке Строена с пробегом надо обратить внимание на состояние кузова и днища, исключить наличие ржавчины и механических повреждений. Обязательно проведите тест драйв, внимательно прослушайте работу двигателя - посторонних шумов не должно быть, их наличие показывает о целом ряде проблем.

Осмотрите состояние салона и оцените работу кондиционера, печки, функционирование электроники. Проверьте полноту комплектации, уточните условия эксплуатации автомобиля. Особенно в том случае, когда техническое состояние вызывает сомнения.

Порядок действий при покупке бу машины

Покупая подержанное авто, рекомендуется выполнить тест драйв и провести полную диагностику. Часто на фото машина смотрится хорошо, но при личном осмотре могут появиться вопросы. Если владелец отказывает в экспертизе, это повод отказаться от покупки, так как имеется высокий риск проблем с ТС в будущем. При покупке минивэна с пробегом очень важно правильно соблюдать все рекомендуемые действия:

следует проверить наличие всех документов, включая сервисную книжку на модель, где указаны ТО и проводимые ремонтные работы;

проведите визуальный осмотр, уделив внимание состоянию салона и электроники, которые чаще остальных требуют замены при большом пробеге;

оцените степень износа протекторов, чтобы исключить проблемы опорной или рулевой тяги;

тщательно осмотрите ходовую часть, двигатель, коробку передач;

оцените соответствие года выпуска и пробега на одометре (об этом очень хорошо говорит состояние салона, покрытие рулевого колеса, которое при длительной эксплуатации имеет явные следы износа);

проверьте отсутствие тосола в моторном отсеке.

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