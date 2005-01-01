Осінній призов: в обмін на службу - безкоштовний тест на коронавірус і 350 грн в місяць

Строковики з дипломами спеціаліста на руках будуть служити тільки рік.

В Україні стартує осінній призов в армію. Офіційно він почнеться з 1 жовтня і триватиме до 31 грудня. Але зараз йде підготовчий етап, і молоді люди вже отримують повістки на медкомісію.

Про особливості призову-2020 на умовах пандемії розповів начальник управління організації комплектації солдатами і сержантами Головного управління персоналу Генштабу Збройних сил України Валерій Дендебера.

Кількість строковиків скоротили на півтори тисячі

За планом нинішній заклик повинен поповнити військові частини 13 570 новобранцями. Безпосередньо в Збройні сили закликають 7500 чоловік - на півтори тисячі менше, ніж навесні і влітку. За словами Валерія Дендебера, строкову службу скоротили на користь військовослужбовців-контрактників.

Призовний вік, як і раніше, стартує з 18 років, але суто на добровільних засадах. Обов'язковий борг Батьківщині начитається з 20-ти. Для юнаків без вищої освіти термінова служба триватиме 18 місяців, для випускників вузів з дипломами фахівців і магістрів - 12 місяців.

- Якщо випускник отримав спеціальність, яку можна використовувати на військовому поприщі, наприклад, техніка або медика, він буде направлений служити за профілем, - каже Валерій Дендебера.

Всі призовники можуть розраховувати на одноразову матеріальну допомогу в розмірі 4 тисячі 297 гривень, а за кожен місяць служби на повному державному забезпеченні отримуватимуть 350 гривень.

Два тижні на карантині

Свої корективи в організацію призову вніс коронавірус. Валерій Дендебера каже, що профілактику відпрацювали під час весняно-літньої кампанії.

- Жоден з призовників не захворів, - зазначає представник Генштабу.

І нагадує, що на військкомати поширюються ті ж правила карантину, що і на цивільні установи: співробітники, що працюють з призовниками, зобов'язані носити маски. І призовники, в свою чергу, повинні приходити в масках.

Перед відправкою в призовний пункт всі молоді люди пройдуть ПЛР або ІФА-тести за державний рахунок, каже Валерій Дендебера. А коли новобранці прибудуть в навчальний центр, то перші два тижні проведуть на карантині - їх поселять в окрему казарму, організовують окреме харчування і окремі заняття.

Кого не візьмуть в армію

Відстрочку від служби в армії отримують такі категорії призовників:

юнаки, визнані на медкомісії не придатними до проходження військової служби,

студенти денної форми навчання в навчальних закладах, які мають державну акредитацію. А також ті, хто пішов до аспірантури, інтернатуру або духовну академію,

опікуни непрацездатних батьків або родичів, які не мають годувальників,

батьки дітей у віці до трьох років. Приводом для відстрочки повинні стати також вагітність дружини,

батьки і чоловіки інвалідів,

єдині годувальники в родині - коли на утриманні призовника перебувають неповнолітні брати та сестри. При цьому обов'язковою умовою є офіційне працевлаштування,

особи, що надійшли на службу в поліцію, педагоги і медики, які працюють в сільській місцевості.

Що загрожує ухильникам

За порушення законодавства про призов на строкову службу передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

- Якщо призовник, отримавши повістку, не з'явився на медичну комісію, це адміністративна відповідальність, яка загрожує штрафом від 85 до 119 гривень, - каже адвокат Олексій Сиротін. - Кримінальна настає в тому випадку, якщо призовник пройшов медкомісію, отримав розпорядження військкомату, але не прибув на призовний пункт. За це загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

У травні цього року президент Володимир Зеленський подав у Раду законопроект, який посилює покарання за ухилення від військового обов'язку, але депутати розглянули документ поки тільки в першому читанні.