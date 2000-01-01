Війна як засіб заробітку: за що платять і переплачують жителі Донецька

Бойові дії, закриті кордони і нові правила життя змушують людей викладати шалені гроші за найпростіші послуги.

Кому війна, а кому мати рідна - з цим твердженням у Донецьку не сперечаються. В історії людства, схоже, завжди було так: хтось воює, а хтось наживається якщо не на постачанні зброї і "гарматного м'яса", то на стражданнях мирних людей. Донецьк не виняток. З осені 2014 року тут з'явилися сотні "бізнесменів" і посередників, які різними способами (здебільшого - протизаконними) заробляють гроші на недоступних донеччанам, але життєво важливих послугах.

Нал і безнал

У жовтні 2014 року із непідконтрольної території Донбасу пішов останній працюючий український банк. Російські банки заходити не поспішали - санкції, може, комусь і "на користь", але додавати собі зайвого головного болю Росбанк не хотів.

У підсумку через пару місяців населення залишилося з пластиковими картами на руках, які неможливо було перевести в готівку. Люди похилого віку залишилися без пенсій, інваліди та батьки - без допомоги, хтось - без зарплат.

Масла у вогонь додала українська влада, яка заявила про необхідність переоформлення допомог і пенсій на підконтрольних територіях. Тисячі донеччан кинулися в соцслужби Маріуполя, Краматорська, Волновахи, Покровська, Великої Новоселівки ... Про небувалі черги і тисняви в соцзабезах і паспортних столах вже розповідалося не раз.

Тоді, до речі, і з'явилися перші "перевози" зі зв'язками у всіх соцслужби, які почали возити охочих "від дверей до дверей", заробляючи на цьому непогані гроші - по 400-500 грн за поїздку з однієї людини.

Інша просунута частина донеччан зорієнтувалася і запропонувала населенню послугу переведення в готівку: через інтернет-банк гроші переводилися з карти прохача на карту обнальщіка, а на руки останній отримував готівку мінус 5% за послуги. Коли в побут увійшли російські рублі, то обнальщіки вже видавали готівку в російській валюті по сильно заниженому курсу, без відсотків.

Ця схема працює і зараз, саме так знімають з карт свої пенсії донецькі люди похилого віку. Та й то не все. Частина пенсійних карт не призначена для операцій в інтернеті, і цим людям доводиться туго.

Знімати свої гроші навіть за заниженим курсом готові багато - про це свідчать черги біля пунктів переведення в готівку. При цьому якоїсь ненависті до тих хто наживається на біді людей міняйл народ не відчуває - кажуть, спасибі, що хоч так ...

Справи нотаріальні

Зараз ця послуга менш затребувана - карантин закрив кордони і доступ до офіційних структур. Проте як і раніше знаходяться люди, які пропонують без виїзду з Донецька оформити біометрику, внутрішній паспорт, свідоцтва про народження і смерті, відновити пенсію - та що завгодно, були б гроші.

- Одна поїздка через блокпости - з тригодинним стоянням у черзі в поле, з ретельною перевіркою речей і патранням сумок, з допитами і розпитуваннями "куди їдете і навіщо" - здатна довести людину до нервового припадку. А ви думали, люди похилого віку на блокпостах вмирають від інфарктів просто так? Це страшний стрес, і багато хто готовий заплатити, тільки щоб хоч трішки полегшити собі процедуру, - каже колишня мешканка Донецька Анастасія Клименко.

У самому Донецьку і інших непідконтрольних містах Донбасу, не афішуючи себе, тихенько до останнього часу працювали, умовно кажучи, "українські нотаріуси", оформляли документи в правовому полі України. Однак робилося це на страх і ризик замовників.

- Нам знадобилася довіреність на вивіз дитини, щоб сина міг вивезти один батько. Їхати на підконтрольну територію не було можливості і часу. Порадили нотаріуса, який цим займається. Контора в центрі міста, правда, без таблички. Візит - тільки по дзвінку і з умовним паролем "я від Івана Івановича", - розповіла колишня мешканка Донецька Анастасія. - Оформлення довіреності зайняло три дні, і ми заплатили 6000 грн (для довідки: на підконтрольній території розцінки за цю процедуру - від 500 до 800 грн). Але нас відразу попередили: через українські блокпости з цією довіреністю не потикатися! Прикордонники проб'ють по базі, побачать, що батьки не виїжджали на підконтрольну територію для оформлення довіреності - і відразу почнуться питання. Але ми і не збиралися: через Росію я відвезла дитину за кордон. Зрозуміло, що "ДНРівські" довіреності ніхто б там не прийняв.

Зараз "українських нотаріусів" вдень з вогнем не знайдеш. Знаючі люди кажуть: надто лютують місцеві сищики, вишукуючи "неблагонадійних", і працювати нотаріусам страшно. Та й до того ж з травня всі українські довіреності в "республіках" вважаються недійсними. Ні дитини вивезти, ні квартиру продати без присутності господаря вже не вийде. Ріелтори крутять пальцем біля скроні: мита за операції з нерухомістю досить високі, невже гроші не потрібні бюджету?

Ваші документи - на вибір

Більше п'яти років працюють на ринках Донецька і помічники в оформленні документів. Тут вже можна говорити і про можливу корупцію в українських відомствах, і про продажність вищих чинів - але це завдання правоохоронних органів.

Вклейка фото в паспорт в 25 і 45 років з виїздом і без виїзду, оформлення недоотриманої пенсії померлих, персоніфікація ОК-5 без виїзду, отримання-відновлення-заміна ІПН, відновлення втрачених документів без виїзду, свідоцтва про народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу , довідка переселенця ... Що завгодно оформлять, відвезуть-привезуть.

Донеччанин Єгор скористався послугами з оформлення біометричного паспорта для виїзду за кордон.

- Час підтискав, і ми подзвонили по одному з численних оголошень в соцмережах. Тоді ще були відкриті блокпости, посередник провіз нас без черги, привіз в Маріуполі до міграційної карти. Там теж було все схвачено - нас зустрічав співробітник, нам швидко "відкатали пальці", після чого так само оперативно повернули до Донецька. Через два тижні ми поїхали і забрали документи. Це було три роки тому, тоді в міграційні карти були дикі черги, і щоб нормально оформити біометрику, нам треба було б жити біля цього відділення ГМС. А так ми заплатили з дружиною по 5000 грн, нікуди не їздили, не стояли в чергах ні на блокпостах, ні в міграційні карти - все нам зробили швидко. Звичайно, ця послуга коштує в звичайний час в звичайному місці дешевше - держмито близько 700 грн, але нам треба було швидко, - повідав житель Донецька.

Зараз ціни на оформлення документів в Донецьку трохи впали, приблизно в півтора рази, але до них додалася плата за проїзд. Через те що "ДНР" закрила свої пункти пропуску на лінії розмежування, потрапити на підконтрольну територію України можна тільки через Росію. А це - мінімум 2000 Грн за поїздку з однієї людини, від 22 до 30 годин їзди на автомобілі з втомленим або напівсонним водієм, проходження двох кордонів, штрафи за незаконний перетин ... Втім, і про це домовляються з прикордонниками спритні посередники.

Що почім

(Середні розцінки по Донецьку, оформлення документів в Маріуполі, Волновасі, Костянтинівці і т.д.):

- вклейка фото за віком 25 та 45 років - 1500-2000 грн + проїзд (3300 грн),

- первинне отримання ID-карти в 14, 18 років - 1500-4500 грн (потрібно привезти 1-2 свідків) + проїзд,

- заміна громадянського паспорта при псуванні або зміну прізвища, втраті - від 2000 (при наявності закордонного паспорта) до 5000 грн (один свідок) + проїзд,

- біометричний закордонний паспорт: терміновий - 2500, нетерміновий - 2000, за відсутності документів з фото - 2500 грн + проїзд,

- дитячий закордонний паспорт: від 2000 до 2600 грн + проїзд,

- ІПН - 800 грн,

- ОК-5 персоніфікація - 1500 грн,

- свідоцтво про народження - від 1500 і вище + доплата за різні прізвища або відсутність довідки з пологового будинку + проїзд,

- свідоцтво про шлюб - 5000 грн,

- свідоцтво про розлучення - 4000 грн,

- свідоцтво про смерть - 2000 грн,

- нотаріально завірений дозвіл на виїзд дитини за відсутності батьків - 5000 грн.