Походження золота виявилося космічною загадкою

Походження золота виявилося загадкою для астрономів.

Астрономи розрахували походження всіх хімічних елементів і здивувалися: звідки у Всесвіті стільки золота? Справа в тому, що відомих процесів не вистачає, щоб пояснити достаток цього дорогоцінного металу.

Подробиці викладені в науковій статті, опублікованій в виданні Astrophysical Journal.

Астрономи вважають, що найдавніші атомні ядра з'явилися в епоху первинного нуклеосинтезу, яка почалася в перші секунди після Великого вибуху і тривала кілька десятків хвилин. При цьому утворився практично весь наявний у Всесвіті водень, значна частина гелію, деяка кількість літію і зовсім незначна кількість берилію і бору. Всі ці хімічні елементи легкі і розташовуються на самому початку таблиці Менделєєва.

Поява всіх інших атомних ядер так чи інакше пов'язана з зірками. Нові ядра утворюються в надрах всіх без винятку світил, а також в атмосферах червоних гігантів, при вибухах наднових і зіткненнях нейтронних зірок.

Який внесок кожен з цих процесів вносить в утворення тих чи інших хімічних елементів? Це залишається предметом суперечок.

Автори нового дослідження вперше розрахували процес утворення всіх стабільних ядер від вуглецю до урану. Це означає, що вони вирішували рівняння ядерної фізики в усій їх складності, не вдаючись до спрощених припущень.

Ці розрахунки дозволили з'ясувати, скільки того чи іншого елемента утворюється в типовій невеликий зірці, при одному вибуху наднової і. Виходячи з цього, вчені розрахували роль різних небесних тіл і що відбуваються з ними в величезному хімічному комбінаті Всесвіту.

Виявилося, наприклад, що невеликі зірки, які не вибухають як наднові, виробляють половину всього вуглецю у Всесвіті. Друга половина припадає на масивні світила, які закінчують своє життя у спалаху наднової.

Саме наднові, як стверджують автори, постачають Всесвіт залізом. Причому половина його доводиться на вибухи масивних зірок, а ще половина - на наднові типу Ia, тобто термоядерні вибухи білих карликів.

Однак самий незвичайний результат стосується золота. У попередніх дослідженнях походження благородного металу приписувалося зіткненням нейтронних зірок. Тепер вчені засумнівалися в цьому.

"Навіть найоптимістичніші оцінки частоти зіткнень нейтронних зірок просто не можуть пояснити явний достаток цього елемента у Всесвіті, - стверджує співавтор статті Аманда Каракас (Amanda Karakas) з австралійського Університету Монаша. - Це стало сюрпризом".

Втім, у астрономів вже є власна версія походження золота. Вони припускають, що вибухи дуже масивних зірок з сильним магнітним полем могли б забезпечити космос великою кількістю золота, вважають експерти.

При цьому автори не заперечують вкладу зіткнень нейтронних зірок в синтез інших хімічних елементів.