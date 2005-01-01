Вчені в сезонних застудах розгледіли надію на імунітет від коронавіруса

Вони сподіваються, що цей імунітет забезпечуватимуть B-клітини пам'яті.

Якщо людина перехворіє сезонною застудою, то у неї розвивається імунітет до зараження багатьма коронавірусами, в тому числі і до збудника COVID-19 - SARS-CoV-2. Це відкриття американських вчених, опублікував науковий журнал mBio. Однак, яка ефективність цього імунітету, відповіді поки у них немає.

«Ми проаналізували зразки крові 26 хворих, які йшли на одужання після COVID-19, і виявили, що у багатьох з випробовуваних вже був присутній набір В-клітин, які могли ідентифікувати SARS-CoV-2 і, найголовніше, - могли їх нейтралізувати» , - розповів один з учених Марк Сангстер, професор Рочестсерского університету.

Взяті зразки дослідники порівняли з аналізами крові здорових дітей від 6 до 10 років. Ними була порівняна концентрація B-клітин пам'яті - довгоживучих імунних клітин, які знаходять патогени, виробляють антитіла, здатні їх знищити і запам'ятовують їх і антитіла, які розпізнають певні частини шиповидного білка - ключового компонента багатьох коронавірусів, в тому числі і SARS-CoV-2 .

В результаті досліджень було зроблено висновок, що B-клітини пам'яті з «старих» зразків розпізнають практично всі бета-коронавіруси і пригнічують їх активність за допомогою антитіл, що виробляються.. Висновок вчених: якщо людина колись давно перехворіла на застуду і у неї через це виробилися B-клітини пам'яті, то вони, можливо, убережуть її і від COVID-19.

Але скільки таких клітин потрібно в крові, щоб у людини був потрібний захист і як саме вони вплинуть на лікування, дослідники поки не з'ясували. Найближчим часом вони планують це зробити.