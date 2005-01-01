Крафт-пакеты на заказ

Законы маркетинга и рекламы западной (североамериканской) рыночной экономики все увереннее осваивают рынки сбыта отечественной продукции. Итак, если согласно крылатой фразе известного режиссера: «Театр начинается с вешалки» - презентация товара или простое привлечение внимания покупателя, особенно когда речь идет о продуктах питания (готовых к употреблению, сырых, полуфабрикатов) должна осуществляться с его упаковки. Времена использования маркетологами ярких красок и вызывающих названий остались в прошлом, сегодня рядового потребителя в основном интересует:

Практичность и удобство использования.

Безопасность и экологическая составляющая.

Всем перечисленным требованиям соответствует крафт бумага и изготовленные из нее пакеты, ознакомиться с разнообразием вариантов можно с помощью онлайн каталога https://www.cherpack.net/kraft-pakety-bumazhnye.html производителя, компании «Чернигов Пекедж».

Преимущества крафт пакетов

Безусловно, полиэтиленовые пакеты и упаковочные приспособления отличает высокая герметичность. Она позволяет покупателю легко доставлять приобретенные продукты домой и затем длительное время хранить их в холодильнике. Всего один пример заставит задуматься о практичности применения полиэтилена для определенных видов продуктов. Знаменитый североамериканский фастфуд использует для упаковки всего представленного в его меню ассортимента исключительно бумажную тару. Если упаковать аппетитную пышную булочку с котлетой в полиэтиленовый пакет, она в считанные минуты:

Потеряет свою привлекательность по внешнему виду.

Утратит тот аромат и вкус, который имела сразу после приготовления.

Данный аспект можно отнести и к другим видам продуктов. Опытный шеф повар никогда не хранит парное мясо для стейков в полиэтиленовом пакете и будет использовать для этого исключительно бумагу.

Технология изготовления крафт бумаги, позволяет добиться от материала высоких показателей по прочности. Изготовленные из нее пакеты без труда выдерживают значительные нагрузки на разрыв и растяжения. Они могут использоваться многократно и, важная составляющая – сдаваться в утиль для вторичной переработки.

Маркетинговая составляющая

Использование продавцом бумажного крафт-пакета для упаковки любого товара безусловно будет положительно отмечено покупателем. А наличие символики производителя или дистрибьютора, подчеркнет статус и качество реализуемой продукции. Этот, без сомнения выигрышный рекламный ход сегодня могут себе позволить не только крупные бренды или модные бутики:

Подобрать для своей продукции нужный размерный формат крафт-пакета.

Самостоятельно или с помощью профессионального дизайнера разработать для него дизайн (логотип, название).

Определить параметры прочности и варианты исполнения (с вырубленными или отдельно закрепленными ручками для переноски).

Предприниматель любого уровня может заказать изготовление партии (от 200 штук) пакетов. Для проведения заказа достаточно зайти на официальный сайт компании «Чернигов Пекедж» и ознакомиться с представленными на страницах каталога вариантами изделий.

К услугам клиентов подробное техническое, размерное описание и четкие цветные фотографии изготавливаемых образцов, а также онлайн опция «Создание макетов перед печатью». Для индивидуальной консультации предусмотрена возможность связи с менеджером. Специалист поможет с созданием собственного дизайна и проведением заказа в работу.