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Крафт-пакеты на заказ
Законы маркетинга и рекламы западной (североамериканской) рыночной экономики все увереннее осваивают рынки сбыта отечественной продукции. Итак, если согласно крылатой фразе известного режиссера: «Театр начинается с вешалки» - презентация товара или простое привлечение внимания покупателя, особенно когда речь идет о продуктах питания (готовых к употреблению, сырых, полуфабрикатов) должна осуществляться с его упаковки. Времена использования маркетологами ярких красок и вызывающих названий остались в прошлом, сегодня рядового потребителя в основном интересует:
Всем перечисленным требованиям соответствует крафт бумага и изготовленные из нее пакеты, ознакомиться с разнообразием вариантов можно с помощью онлайн каталога https://www.cherpack.net/kraft-pakety-bumazhnye.html производителя, компании «Чернигов Пекедж».
Преимущества крафт пакетов
Безусловно, полиэтиленовые пакеты и упаковочные приспособления отличает высокая герметичность. Она позволяет покупателю легко доставлять приобретенные продукты домой и затем длительное время хранить их в холодильнике. Всего один пример заставит задуматься о практичности применения полиэтилена для определенных видов продуктов. Знаменитый североамериканский фастфуд использует для упаковки всего представленного в его меню ассортимента исключительно бумажную тару. Если упаковать аппетитную пышную булочку с котлетой в полиэтиленовый пакет, она в считанные минуты:
Данный аспект можно отнести и к другим видам продуктов. Опытный шеф повар никогда не хранит парное мясо для стейков в полиэтиленовом пакете и будет использовать для этого исключительно бумагу.
Технология изготовления крафт бумаги, позволяет добиться от материала высоких показателей по прочности. Изготовленные из нее пакеты без труда выдерживают значительные нагрузки на разрыв и растяжения. Они могут использоваться многократно и, важная составляющая – сдаваться в утиль для вторичной переработки.
Маркетинговая составляющая
Использование продавцом бумажного крафт-пакета для упаковки любого товара безусловно будет положительно отмечено покупателем. А наличие символики производителя или дистрибьютора, подчеркнет статус и качество реализуемой продукции. Этот, без сомнения выигрышный рекламный ход сегодня могут себе позволить не только крупные бренды или модные бутики:
Предприниматель любого уровня может заказать изготовление партии (от 200 штук) пакетов. Для проведения заказа достаточно зайти на официальный сайт компании «Чернигов Пекедж» и ознакомиться с представленными на страницах каталога вариантами изделий.
К услугам клиентов подробное техническое, размерное описание и четкие цветные фотографии изготавливаемых образцов, а также онлайн опция «Создание макетов перед печатью». Для индивидуальной консультации предусмотрена возможность связи с менеджером. Специалист поможет с созданием собственного дизайна и проведением заказа в работу.
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