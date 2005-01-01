Кабмін легалізував електронний ІПН і розширив можливості е-паспорта в додатку Дія

Тепер зі смартфоном можна підтвердити вік при купівлі алкоголю, здати зіпсований товар і багато іншого.

Кабінет міністрів на засіданні 16 вересня вніс зміни до постанови про застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті в формі карти і в закордонному паспорті. За допомогою програми "Дія" можна буде зробити більше операцій.

Постанова стала результатом скарг українців на те, що частина торговельних мереж, банків, поштових відділень і т.д. відмовлялася розглядати документ в додатку "Дія" як "легітимний" паспорт.

Постанова (коли вступить в силу після доопрацювання і опублікування) тепер прямо передбачає можливість громадянина використовувати паспорт з програми "Дія" в наступних випадках:

надання послуг поштового зв'язку;

проведення банківських операцій;

підтвердження віку під час придбання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин або тютюнових виробів;

надання послуг з медичного обслуговування;

надання готельних послуг;

надання телекомунікаційних послуг;

пред'явлення на вимогу уповноваженої особи під час відвідування адміністративних будівель;

надання адміністративних послуг;

повернення сплачених за товар коштів.

Крім того, Кабінет міністрів підтримав використання в Україні електронних зразків індивідуального номера платника податків (ІПН) і довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив в Telegram, розповівши про рішення уряду від 16 вересня

- Я вже писав про те, що в жовтні ми офіційно презентуємо ІПН в Дії. Нарешті цей папірець буде не потрібний. Тільки що на засіданні Кабінету міністрів ми легалізували електронний ІПН. Практично для всіх життєвих ситуацій він замінить паперовий ІПН. І завжди буде у вас під рукою в смартфоні, - повідомив глава Мінцифри.

Також "Дія" дозволить використовувати в електронному вигляді довідку ВПО - а це стосується мільйонів українців.

- І ще одна чудова новина! На Кабміні легалізували електронну довідку ВПО (внутрішньо переміщеної особи). На жаль, це кілька мільйонів людей. Зробимо все, щоб спростити бюрократію для отримання послуг. Тепер електронна довідка ВПО буде в Дії (теж на презентації в жовтні). Вже днями запустимо бета-тест документа, - пообіцяв Федоров.

Раніше КП в Україні повідомляла, що з 2021 року МОЗ хоче повністю перейти на електронні лікарняні, позбувшись паперових.