Пенсії в Україні - коли, кому і на скільки підвищать у 2021 році

Підвищення пройде в 5 етапів і торкнеться 10 мільйонів чоловік.

Плани підвищити українцям пенсії Кабмін не тільки озвучив, але і заклав в бюджет України-2021. І ось 25 вересня уряд опублікував календарний план підвищення пенсій в 2021 році. Інформація доступна на Урядовому порталі.

Етапи передбачені такі:

Січень 2021. Підвищення з 2100 до 2400 для пенсіонерів старше 65 років зі страховим стажем 30/35 років (жінки / чоловіки) - в зв'язку з ростом мінімальної зарплати з 5000 до 6000 гривень.

Також будуть продовжені доплати по 500 гривень для осіб старше 80 років. Пенсії у них складуть не менше 2 600 гривень при варті 20/25 років і більше.

Березень. Пенсії будуть проіндексовані на 11%.

Квітень. Відбудеться автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам з урахуванням зарплати в період роботи та набутого стажу.

Липень. Підвищення з 2400 до 2600 гривень для пенсіонерів старше 65 років зі страховим стажем 30/35 років (зростання мінімальної зарплати з 6000 до 6500 гривень).

Почнуться доплати по 400 гривень пенсіонерам у віці від 75 до 80 років. При наявності 20/25 років стажу мінімальна виплата складе 2500 гривень.

При досягненні 80 років доплата збільшується до 500 гривень, а мінімальна виплата до 2500 гривень. Одиноким пенсіонерам цього віку будуть платити не менше 3342 з урахуванням допомоги на догляд.

Мінімальна пенсія зросте з 1769 до 1854 гривень. Також зростуть надбавки за стаж, учасникам та інвалідам війни, чорнобильцям і т. Д.

Щомісячна допомога на догляд одиноким пенсіонерам старше 80 років зросте до 742 гривень.

Грудень. Мінімальна пенсія зросте з 1 854 до 1 934 гривень.

Раніше повідомлялося про плани влади підняти пенсії українцям старше 75 років. Що стосується підвищення пенсій для людей старше 80 років, то таке рішення Кабмін прийняв ще раніше. В цьому випадку надбавка становить 685 гривень.

Крім того, з 1 вересня мінімальна пенсія в Україні підвищена до 2000 гривень. Ця зміна стосується 1.6 мільйона пенсіонерів. Минулого разу пенсії в Україні підвищувалися в липні. Перерахунок торкнувся мінімальних пенсій і був пов'язаний зі збільшенням прожиткового мінімуму.