Топ-7 продуктів, де вітаміну С більше, ніж у лимоні

Насувається сезон застуд. Не кажучи вже про коронавіруси. А продукти з вітаміном С поряд з медом, імбиром зараз ніби як дуже корисні.

- Вперше вітамін С, або аскорбінова кислота, дійсно був отриманий з лимонного соку в 1932 році, - розповідає наш експерт, лікар-дієтолог Людмила Денисенко. - Але в лимонах його не так вже й багато. Всього 40 мг в 100 г продукту.

Зате є маса овочів і фруктів, в яких цього вітаміну в рази більше.

Шипшина

Про те, що шипшина - чемпіон за змістом аскорбінки, знають всі.. У шипшини ще і дуже високий коефіцієнт здатності антиоксидантів поглинати вільні радикали. Практично панацея при стресах і авітамінозі.

Червоний перець

Вітаміну С в ньому в 4 рази більше, ніж в апельсинах. Потрібен саме червоний перець: в ньому у великій кількості містяться червоно-жовтий пігмент - каротин і червоний пігмент - лікопін, найпотужніші антиоксиданти, які знижують ризик виникнення раку. Червоний перець ще й лідер за кількістю вітаміну А.

У зеленому перці вітаміну С трохи менше, але його теж можна включити в рейтинг.

Яблука

А яблука ще й найпоширеніше джерело мінеральних речовин: калій, фосфор, кальцій, магній, натрій, багато заліза. Можна в чай додавати - запросто.

Людині необхідно з'їдати 48 кг яблук на рік - в свіжому і переробленому вигляді. Загалом, налітайте, їжте.

Чорна смородина

Для забезпечення добової потреби в аскорбіновій кислоті людині досить з'їдати 15 - 20 ягід чорної смородини.

Причому не важливо - заморожених, свіжих або у вигляді варення.

Анітрохи не гірша смородина, деяким подобається навіть більше, ніж лимон.

Продається в магазинах в замороженому вигляді.

Хоч в чай, хоч в компот, хоч в вино додавайте.

Петрушка, зелень

Особливо багато вітамінів у молодої зелені петрушки. Надає благотворну дію на організм при захворюваннях нирок і сечового міхура, при серцево-судинних захворюваннях. А ще її можна вирощувати на підвіконні, кожен день отримуючи порцію вітамінів і мінералів! У кропі, до речі, теж багато вітаміну С - він хороший для травлення.

Брокколі

Ну куди в пристойному рейтингу без брокколі. Клітковини в ній багато, дієтична, корисна в усіх сенсах. Володіє антиканцерогенними властивостями. Це про профілактику раку.

Відварюйте її, відправляйте в суп, піцу або пасту.

Навіщо він нам необхідний

Вітамін С потужний антиоксидант, тобто оберігає організм від бактерій і вірусів, має протизапальну і протиалергічну дію.

Зміцнює імунну систему.

Вітамін С допоможе подолати застуду, прискорить загоєння ран.

Впливає на синтез ряду гормонів, в тому числі антистресових, регулює процеси кровотворення і нормалізує проникність капілярів.

Бере участь в синтезі білка колагену, що необхідно для росту клітин тканин, кісток і хрящів організму, покращує здатність організму засвоювати кальцій, виводить токсини, регулює обмін речовин.

За останніми даними, він ще й має антиракові властивості, знижує інтоксикацію організму і навіть уповільнює процес старіння.

А як же імбир?

На Кавказі імбир дійсно вважають мало не панацеєю і продуктом, що сприяє довголіттю. А на Балі, наприклад, п'ють чай з імбиром, лемонграсу (лимонною травою) і хонітрі (медовим деревом).

Головна властивість імбиру: він сприяє травленню. І хороший при кашлі - в поєднанні з лимоном і медом пом'якшує горло і дозволяє краще откашлюватися. Але наші звичні трав'яні збори - з липою, шавлією, чебрецем - нітрохи не гірше. Тут швидше справа смаків і звички.

Якщо ви без імбиру ніяк, пам'ятайте: свіжий, неочищений від шкірки корінь зберігається в холодильнику максимум до 3 тижнів. У морозильнику - до 6 місяців.