Україна отримає від Канади допомогу на підтримку сектора безпеки і оборони

Йдеться про 4,3 мільйони канадських доларів.

Канадський уряд прийняв рішення виділити додаткову допомогу Україні в розмірі 4,3 мільйона канадських доларів (понад 86 мільйонів гривень). Так, гроші будуть направлені для підтримки сектора безпеки і оборони України. Про це повідомив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань під час телефонної розмови з українським колегою Дмитром Кулебою.

- В ході бесіди глава МЗС Дмитро Кулеба поінформував канадського колегу про завершальну стадію формування української делегації для переговорів по розширенню дії Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, - повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

Як зазначили у відомстві, особливо важливою темою розмови для співрозмовників стала подальша координація дій перед наступним етапом переговорів з Ісламською Республікою Іран про компенсації за збиття літака рейсу PS752,

Також канадський міністр висловив співчуття міністру, всім рідним і близьким загиблих в трагічної катастрофи військового літака Ан-26 в Харківській області.

Між Україною і Канадою підтримується активний політичний діалог. В останній раз президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо 22 вересня.