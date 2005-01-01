Об'єднані Арабські Емірати запустять місяцехід в 2024 році

Вже через чотири роки ОАЕ збираються відправити свій ровер на Місяць.

Об'єднані Арабські Емірати стануть четвертою державою, яка здійснить м'яку посадку на Місяць, пообіцяв віце-президент і прем'єр-міністр країни Мохаммед ібн Рашид Аль Мактум (Mohammed bin Rashid Al Maktoum) в своєму "Твіттері".

Як повідомив високопоставлений чиновник, в 2024 році ОАЕ відправлять на Селену місяцехід під назвою "Рашид". Він названий на честь батька Мохаммеда Аль Мактума - Рашида Аль Мактума, першого еміра Дубая і одного із засновників Об'єднаних Арабських Еміратів.

Згідно з повідомленням агентства Associated Press, ровер буде важити близько десяти кілограмів. На його борту розмістяться дві оптичні камери з високою роздільною здатністю, інфрачервона камера, камера-мікроскоп для дослідження зразків і інші прилади.

Запланований термін роботи місії не уточнюється. Однак згадаємо, що місячної ночі температура опускається нижче -170 градусів Цельсія. Щоб витримати космічний холод, зонду потрібна система обігріву. Судячи по невеликій масі апарату, він навряд чи буде обладнаний таким пристроєм. Це означає, що термін його роботи не перевищить одного місячного дня (близько 15 земних діб).

Місце передбачуваної посадки поки залишається невідомим. Шейх повідомив лише, що воно ще не відвідувалося місячними місіями.

У разі успіху арабська держава стане четвертою країною, яка здійснить м'яку посадку на Місяць, після СРСР, США і Китаю. Раніше при спробі м'яко примісячитися розбилися ізраїльський і індійський зонди.