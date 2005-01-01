Чем лучше обрезать кусты

Плодотворная, комфортная и безопасная работа в саду требует соответствующих приспособлений. Приобретение садового инструмента – не лучший повод для экономии. Ведь насколько выгоднее купить качественную вещь и с удовольствием использовать ее долгие годы, чем постоянно расстраиваться из-за пришедшего в негодность инструмента и тратиться на новые приобретения. Кроме того, обрезка растений плохими ножницами или секаторами для сада – это трудоемкий и тягостный процесс с весьма печальными результатами.

Функции и виды садовых ножниц

Садовые ножницы – это инструмент с двумя режущими лезвиями, прямыми или изогнутыми. По сравнению с обычными бытовыми ножницами, садовые модели гораздо дороже, поскольку изготовлены из материалов иного качества, отличаются устройством, обладают повышенной прочностью.

Самые лучшие ножницы для обрезания лоз и ветвей производят из прочной и практичной углеродистой стали. Их покрывают тефлоном, чтобы предотвратить прилипание листьев и древесной коры.

Садовые ножницы бывают следующих разновидностей:

Одноручные – это универсальный инструмент для обрезки побегов, тонких веточек, трав, цветочных стеблей, листвы. Существуют специальные виды ножниц с небольшими лезвиями, предназначенные для ухода за комнатными растениями и формирования бонсаев. Многие модели можно применять для резания пленки, сеток, тонкой проволоки. Некоторые разновидности снабжены поворотными лезвиями для работы в труднодоступных местах газона, где нельзя использовать газонокосилку.

Двуручные – применяются для формирования живых изгородей и бордюров, создания топиарных скульптур и композиций. Ножницы с поворотными лезвиями позволяют в удобной позе стричь траву и легко дотягиваться до самых верхушек кустарников.

Садовый секатор и его разновидности

Секаторы – незаменимый инструмент для дачи и сада. Если он изготовлен из качественного материала, то способен служить своему владельцу десятилетиями. Современные технологии и новые разработки создают все более совершенные инструменты. Они удобно ложатся в руку и благодаря прорезиненным вставкам не натирают кожу. Тефлоновый слой обеспечивает чистоту лезвий – к инструменту не прилипают элементы древесины и растительные волокна.

Конструкция секатора предусматривает два изогнутых лезвия, из которых одно режущее, а другое опорное. Данный инструмент используют для прореживания крон плодовых деревьев, виноградных лоз, декоративных кустарников. При работе секатором большое значение имеет ровный срез, позволяющий растению быстро восстанавливать кору.

Садовые секаторы могут быть:

Плоскостными или контактными. Режущее лезвие плоскостного секатора движется по касательной к опорному, обеспечивая ровную площадь среза. Это особенно важно для подготовки подвоя, обрезки и формирования живых растений. У контактного инструмента оба лезвия расположены напротив, что позволяет развить большую силу при обрезке сухих и обмороженных ветвей.

С «храповиком» или без него. Секатор с храповым механизмом помогает садоводам справляться с обрезкой толстых и грубых ветвей. Храповик позволяет разделить общее усилие на слагаемые и срезать ветку в несколько приемов. Что особенно важно – при обрезке не теряется ровность среза. Благодаря храповому механизму большое усилие сможет развить даже женская или детская рука, а сам инструмент будет меньше изнашиваться.

Также можно купить надежные двуручные секаторы, оснащенные специальным рычагом для усиления действия. Чаще всего двуручный секатор для сада также выполняет функции сучкореза.