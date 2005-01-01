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5 продуктів, які підсилюють спалювання жиру
Найпростіше контролювати вагу "правильної їжею".
Питання "що б таке з'їсти, щоб схуднути?" хвилює багатьох. Все ж є, коли захочеться, не відчувати почуття голоду і при цьому худнути - дуже приваблива стратегія. Експерти медичного порталу порадили включити в раціон кілька продуктів, які підсилюють спалювання жиру при фізичній активності і допомагають скинути вагу.
1.Апельсини
Вітамін С допомагає при окисленні жирів, що покращує травні функції, сприяє активному метаболізму, полегшуючи контроль ваги. Крім того, вітамін С є одним з кращих харчових компонентів, що підтримують діяльність імунної системи, що, в свою чергу, важливо для гарного обміну речовин.
2. Мигдаль
Жироспалюючі властивості мигдалю забезпечуються поєднанням білка, антиоксидантів і клітковини - всі ці компоненти сприяють скиданню ваги.
3. Вівсянка
Каша з цілісних зерен вівса, насичена харчовими волокнами (не плутати з вівсянкою швидкого приготування!), Затримується в шлунку надовго. Це дозволяє довгий час не відчувати голоду і призведе до скорочення споживання калорій за день.
4. Сир
Продукти з кальцієм приводять до процесу вироблення тепла в організмі, при якому задіюється жирова тканина. Крім того, кальцій підтримує здоров'я кісток і м'язів, а також знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.
5. Авокадо
Розумне вживання здорових жирів ефективно пригнічує голод і сприяє схудненню. Саме до такого типу жирів відноситься авокадо, вживання якого підтримує в організмі високий рівень гормону ситості.
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