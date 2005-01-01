Зеленський затвердив стратегію безпеки України

Мета - вільна, багата, безпечна країна.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року" Про Стратегію національної безпеки України ". Про це повідомляє 14 вересня офіційний сайт глави держави.

Документ вводить в дію рішення РНБО від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України" та стверджує відповідну стратегію.

У Стратегії визначено, що Україна прагне до миру, який є запорукою розвитку держави, а людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека - найвища соціальна цінність.

Вільна, багата, безпечна Україна

Кінцевою метою реалізації Стратегії є затвердження вільної, багатої, безпечної України, в якій панує право, де кожен може реалізувати свої таланти і здібності, де люди дихають чистим повітрям, п'ють чисту воду і з якою зв'яжуть долю їх діти і внуки.

Стратегія ґрунтується на трьох основних принципах державної політики в сфері національної безпеки:

стримування - розвиток оборонних можливостей для запобігання збройної агресії проти України;

стійкість - здатність суспільства і держави швидко адаптуватися до змін середовища безпеки і підтримувати стале функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх і внутрішніх вразливостей;

взаємодія - розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їх державами-членами, США, прагматична співпраця з іншими державами і міжнародними організаціями на основі національних інтересів України.

Пріоритетами національних інтересів визначаються:

відстоювання незалежності і державного суверенітету;

відновлення територіальної цілісності в рамках міжнародно визнаною державного кордону України;

суспільний розвиток, перш за все розвиток людського капіталу; захист прав, свобод і законних інтересів громадян України; європейська та євроатлантична інтеграція.

У Стратегії враховані останні зміни ситуації в сфері національної безпеки і оборони, пов'язані з кризовими явищами у світовій економіці, появою нових факторів, що впливають на стан міжнародної безпеки середовища, поширенням хвороби COVID-19, викликаної коронавірусами SARS-CoV-2, а також посиленням небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

ДОВІДКА

Стратегія національної безпеки і оборони України розроблена за дорученням президента України. Вона визначає основні напрями державної політики в сфері національної безпеки, зокрема: пріоритети національних інтересів України і забезпечення національної безпеки, цілі та основні напрями державної політики в сфері національної безпеки; поточні та прогнозовані загрози національній безпеці і національним інтересам України з урахуванням зовнішньополітичних і внутрішніх умов; основні напрямки зовнішньополітичної діяльності держави для забезпечення її національних інтересів і безпеки; напрямки і завдання реформування і розвитку сектора безпеки і оборони; ресурси, необхідні для її реалізації.

Стратегія національної безпеки України є основою для розробки інших документів стратегічного планування, які будуть визначати шляхи та інструменти її реалізації:

Стратегія людського розвитку

Стратегія воєнної безпеки України

Стратегія громадської безпеки та цивільного захисту України

Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України

Стратегія економічної безпеки

Стратегія енергетичної безпеки

Стратегія екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату

Стратегія біобезпеки та біологічного захисту

Стратегія інформаційної безпеки

Стратегія кібербезпеки України

Стратегія зовнішньополітичної діяльності

Стратегія забезпечення державної безпеки

Стратегія інтегрованого управління кордонами

Стратегія продовольчої безпеки

Національна розвідувальна програма.