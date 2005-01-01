Имплантация: методы установки имплантатов, показания и противопоказания к процедуре

В стоматологии практикуют разные способы устранения адентии. При отсутствии одного или нескольких зубов можно поставить мостовидный протез. Если у человека полная адентия, посоветуют съемную или несъемную конструкцию. Существует и более прогрессивная методика – имплантация. Подобное лечение одинаково эффективно при полной потере зубов или отсутствии 1, 2 и более единиц. По стоимости имплантация недешевая, зато вы получаете пожизненную гарантию на установленный искусственный корень.

Стоит понимать, что существуют разные способы имплантации зубов. Прежде чем обратиться в стоматологическую клинику, желательно ознакомиться с ними более детально.

Показания и противопоказания

Для начала разберемся с ситуациями, при которых целесообразна имплантация. Показания стандартные:

отсутствие 1 или нескольких зубов в ряду;

полная адентия;

включенные дефекты зубного ряда;

невозможность применения съемных протезов;

концевые одно- и двухсторонние дефекты.

Поставить имплантаты возможно не всем. Есть абсолютные противопоказания: болезни ЦНС, злокачественные образования, патологии слизистой оболочки ротовой полости, сахарный диабет. В любом из случаев только врач-стоматолог определяет, подходит ли вам такая процедура.

Виды имплантации зубов

В большинстве стоматологий предлагают несколько протоколов вживления имплантатов. Методы различны, но во всех случаях требуется время на приживление искусственного корня.

Одноэтапная процедура с немедленной нагрузкой

Другие названия: экспресс-имплантация, малоинвазивная. Методика подразумевает вживление конструкции через небольшой прокол в челюсти. Выполняют имплантацию такими способами:

All-on-4 – устанавливают 4 имплантата на одной челюсти. Эффективно при отсутствии множества зубов. Два имплантата ставят в зоне улыбки, а оставшиеся – по бокам. Имплантация возможна лишь в том случае, если нет дефицита костной ткани;

All-on-6 – улучшенный аналог предыдущей процедуры. Здесь внедряют не 4, а 6 имплантатов, что обеспечивает лучшее распределение нагрузки на протез. Поскольку можно обойти атрофированные участки костной ткани, методика более универсальна. Но по стоимости она дороже предыдущей;

базальная – поможет при значительном недостатке кости. При такой технике имплантат фиксируют не в верхнем губчатом слое челюсти, а в глубоком – базальном. Есть важный минус у процедуры: при отсутствии 1-2 зубов она не будет эффективна.

Спустя 3–4 дня можно уже ставить постоянный протез.

Одномоментная процедура после извлечения зубной единицы

Такая имплантация выполняется сразу после того, как вырвали зуб. В образовавшуюся лунку вживляют искусственный корень. Ее предварительно калибруют под размеры имплантата. Обычно подобную методику советуют при удалении фронтального зуба, чтобы пациент мог выйти из стоматологии с временным абатментом и протезом. Уже спустя 4–6 месяцев, когда конструкция полностью прижилась, можно поставить постоянную коронку.

Двухэтапная процедура с отсроченной нагрузкой

Методика довольно сложная. Стоматолог формирует костное ложе, ставит в него имплантат, закрывает заглушку. При этом десну зашивают до приживления искусственного корня. Через 4–6 месяцев ее вскрывают, удаляют заглушку, ставят формирователь. Спустя месяц устанавливают коронку.

Огромный плюс двухэтапного метода в том, что можно использовать более дешевые имплантаты и оплатить процедуру постепенно. Отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить.

Только стоматолог может сказать, какой из способов подойдет для конкретного пациента. Лучше предварительно прийти на консультацию и осмотр, чтобы врач увидел фронт работ, определил примерную стоимость лечения.

Источник: сайт Europe-stomatolog-centre.com.ua