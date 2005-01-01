|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Имплантация: методы установки имплантатов, показания и противопоказания к процедуре
В стоматологии практикуют разные способы устранения адентии. При отсутствии одного или нескольких зубов можно поставить мостовидный протез. Если у человека полная адентия, посоветуют съемную или несъемную конструкцию. Существует и более прогрессивная методика – имплантация. Подобное лечение одинаково эффективно при полной потере зубов или отсутствии 1, 2 и более единиц. По стоимости имплантация недешевая, зато вы получаете пожизненную гарантию на установленный искусственный корень.
Стоит понимать, что существуют разные способы имплантации зубов. Прежде чем обратиться в стоматологическую клинику, желательно ознакомиться с ними более детально.
Показания и противопоказания
Для начала разберемся с ситуациями, при которых целесообразна имплантация. Показания стандартные:
Поставить имплантаты возможно не всем. Есть абсолютные противопоказания: болезни ЦНС, злокачественные образования, патологии слизистой оболочки ротовой полости, сахарный диабет. В любом из случаев только врач-стоматолог определяет, подходит ли вам такая процедура.
Виды имплантации зубов
В большинстве стоматологий предлагают несколько протоколов вживления имплантатов. Методы различны, но во всех случаях требуется время на приживление искусственного корня.
Одноэтапная процедура с немедленной нагрузкой
Другие названия: экспресс-имплантация, малоинвазивная. Методика подразумевает вживление конструкции через небольшой прокол в челюсти. Выполняют имплантацию такими способами:
Спустя 3–4 дня можно уже ставить постоянный протез.
Одномоментная процедура после извлечения зубной единицы
Такая имплантация выполняется сразу после того, как вырвали зуб. В образовавшуюся лунку вживляют искусственный корень. Ее предварительно калибруют под размеры имплантата. Обычно подобную методику советуют при удалении фронтального зуба, чтобы пациент мог выйти из стоматологии с временным абатментом и протезом. Уже спустя 4–6 месяцев, когда конструкция полностью прижилась, можно поставить постоянную коронку.
Двухэтапная процедура с отсроченной нагрузкой
Методика довольно сложная. Стоматолог формирует костное ложе, ставит в него имплантат, закрывает заглушку. При этом десну зашивают до приживления искусственного корня. Через 4–6 месяцев ее вскрывают, удаляют заглушку, ставят формирователь. Спустя месяц устанавливают коронку.
Огромный плюс двухэтапного метода в том, что можно использовать более дешевые имплантаты и оплатить процедуру постепенно. Отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить.
Только стоматолог может сказать, какой из способов подойдет для конкретного пациента. Лучше предварительно прийти на консультацию и осмотр, чтобы врач увидел фронт работ, определил примерную стоимость лечения.
Источник: сайт Europe-stomatolog-centre.com.ua
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com