Броньовані двері: відмінності і особливості

На сучасному ринку представлений величезний асортимент броньованих дверей. При цьому відрізнити їх від звичайних сталевих конструкцій зможуть далеко не всі. Відомі випадки, коли значно дешевші сталеві двері, продавалася під виглядом броньованої за велику ціну. Щоб не потрапити в таку ситуацію, потрібно вміти відрізняти конструкції між собою. Зовні двері можуть бути абсолютно ідентичні, тому керуватися цим критерієм не варто. Важливо пам'ятати, що броньовані двері завжди виготовляється з гнутого профілю і мають в конструкції додаткові ребра жорсткості, внаслідок чого мають значно більшу вагу. Крім того, при придбанні дверей потрібно запитати у продавця паспорт і уважно вивчити інформацію, що в ньому що міститься. У паспорті завжди зазначаються відомості про матеріали виготовлення, рівні міцності конструкції та інші дані.

Призначення

Початкове завдання будь-яких дверей - обмежити доступ в приміщення стороннім особам. Сучасні броньовані двері захищають не тільки від проникнення сторонніх осіб, а й від холоду, шуму за рахунок оснащення конструкції термо- і звукоізоляційними матеріалами. З урахуванням того, що найбільш вразливими елементами конструкції є замок, петлі і ригель, в сучасних дверях саме вони зміцнюються особливо ретельно.

Конструктивні особливості

За критерієм типу конструкції двері бувають:

стандартні;

двостулкові;

арочні;

засклені та інші, включаючи комбіновані варіанти;

Найважливішим елементом конструкції дверей є каркас, який виготовляється з різних профілів - куточка, гнутого профілю, швелера і інших. Самим міцним каркасом є варіант з гнутого профілю.

Основу ж будь-яких дверей становить полотно, що представляє собою в більшості випадків дві з'єднаних між собою пластини з заліза. У випадку з броньованими дверима пластини мають велику товщину і скріплені ребрами жорсткості, що і забезпечує особливу надійність конструкції. Важливу роль в конструкції грають і замки, кількість яких нічим не обмежена. Найчастіше вхідні броньовані двері мають два замки - сувальдний і циліндровий, що має велику різноманітність варіацій секретності. Важливе значення мають і ригелі з штирями, якість яких також багато в чому визначає надійність конструкції.

Класифікація

Броньовані двері можуть бути самими різними, а їх асортимент сьогодні по-справжньому вражає. Основним критерієм відмінності броньованих дверей є рівень зламостійкості. За цією ознакою двері класифікуються на 4 основні класи:

Перший клас дверей означає можливість їх злому 2 - 3 людьми за рахунок використання звичайних пристосувань - зубило, лом. Товщина полотна таких дверей становить близько 20 мм.

Другий клас говорить про неможливість її злому простими зусиллями фахівця. Для вирішення завдання можуть знадобитися електричні ріжучі інструменти - болгарка, потужна дриль. Такі конструкції оснащуються полотном завтовшки більше 80 мм.

Двері третього класу зламуються тільки при використанні інструментів потужністю від 2 000 Вт, а товщина полотна не може бути менше 120 мм.

Двері четвертого класу - найнадійніші, в тому числі і тому, що вони куленепробивні. Полотно дверей виготовляється з товстої сталі з домішкою титану і непробивного скла. Теоретично зламати її можна, але для цього потрібна спеціальна техніка великої потужності і багато часу. Виконання цих умов передбачає залучення уваги, тому і сам злом практично виключений.

Є двері і п'ятого класу, але вони застосовуються переважно в банківських сховищах.

Дизайнерське оформлення та оздоблення

Сучасні броньовані двері відрізняються між собою не тільки якістю використаних матеріалів, ціною, зовнішнім виглядом, але і дизайном і варіантом обробки. Як і всі двері, броньовані конструкції обов'язково повинні відповідати перевагам покупця. Якщо конкретна людина не зможе знайти відповідний по дизайну варіант, то вона має можливість замовити броньовані двері за індивідуальним дизайном. Сьогодні великою популярністю користуються броньовані конструкції, оброблені вінілової шкірою з різними наповнювачами. Причому цим матеріалом можуть покриватися обидві сторони - зовнішня і внутрішня. Вінілштучшкіра буває теж різної якості і видів. На думку багатьох фахівців найоптимальнішим варіантом для обробки броньованих дверей сьогодні є галантерейна шкіра - один з видів вінілшкіри. Цей матеріал еластичний, стійкий до різких перепадів температур і може зберігати первинний зовнішній вигляд протягом тривалого часу. Ще одна перевага - невисока ціна.

Досить часто можна зустріти броньовані двері з облицюванням з ламінату, що виготовляються способом пресування. В результаті процедури виходить матеріал з 4 шарів, де:

1 шар - спеціальний вологостійкий папір;

2 шар - ДСП, покликаний забезпечити тривалу експлуатацію і високу якість;

3 шар - декоративний, створюваний на основі побажань замовника і бачення дизайнерів;

Завершальний шар - плівка, що формує блиск і надає властивість довговічності.

До дверей класу еліт відносяться конструкції з обробкою з МДФ, які при своєму статусі мають порівняно невисоку вартість. У порівнянні з іншими дерев'яними покриттями МДФ значно довговічніший.

Більш високу вартість мають двері з обробкою з червоного дерева і дуба. Часто дизайнери користуються можливістю і вирізають на поверхні різні візерунки, що підтверджують високий статус власників приміщення.