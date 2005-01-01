Как купить квартиру в Киеве в новостройке дешевле?

Решая жилищный вопрос, неизбежно сталкиваешься с необходимостью сбора большой суммы денег, от чего покупка квартиры зачастую становится главным и самым дорогим имущественным приобретением в жизни. Любая скидка в цене на этом фоне выглядит значительной, а каждая возможность ее получить расценивается как шанс, который обязательно нужно реализовать. Что или кто может помочь купить квартиру в Киеве в новостройке дешевле? Как стать собственником нового столичного жилья и при этом сэкономить?

Изучаем предложения застройщиков

Цена недвижимости складывается из массы факторов, включая локацию, жилую площадь объекта и качество окружающей инфраструктуры. Экономить на удобстве и безопасности жилья готовы не все, и по этой причине подавляющее большинство потенциальных покупателей столичных квартир изучают предложения, связанные с новостройками. Вместе с ними предоставляются и комфорт, и защита, и даже серьезная экономия на эксплуатации жилья, ведь такие дома возводятся с применением современных материалов, а счетчики учета расхода энергии являются индивидуальными.

Вопрос локации стоит реже: по известным причинам большинству застройщиков приходится работать на окраинах города, но именно там жильцы могут найти столь необходимую тишину, которой явно не способны похвастать центральные районы мегаполиса. Удаленность от центра также влияет на цену квартиры, но и этот вопрос часто становится несущественным по причине наличия в Киеве развитой транспортной системы.

Как получить скидку?

На предоставление серьезного и реального дисконта способен только сам застройщик, но никак не посредник. Этот факт объясняет, почему стоит приобретать квартиры исключительно в компаниях, занимающихся строительством. Здесь появляется сразу несколько возможностей сэкономить.

Купить квартиру без отделки. Типовая облицовка стен нравится не всем, поэтому почти каждому новоселью предшествует основательный косметический ремонт. Зачем переплачивать за «некрасивую» плитку, обои или штукатурку, если их придется менять?

Приобрести жилье на раннем этапе строительства. Своеобразная форма долевого участия в строительстве дома поможет сэкономить крупную сумму, ведь ни один застройщик не откажется от дополнительного софинансирования проекта, которое гарантирует успешную сдачу дома в срок. Отсюда дешевле всего будет стоить квартира в доме, который только начинает «расти» и имеет всего один или несколько этажей. Чуть дороже обойдется жилье в готовой коробке. Наконец, полную рыночную цену придется выложить за недвижимость с отделкой.

Полученная экономия может составить до 15 и даже 20%, доказательством чему служат строящиеся высотки в самом современном жилищном комплексе столицы: в жк софия купить квартиру сегодня можно с шикарным дисконтом!