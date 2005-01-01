Скатерти для обеденного стола и кухни — разновидности и особенности

Красивая скатерть на столе создает ощущения уюта в доме. Есть у этой разновидности домашнего текстиля и другая функция — защитная. Она защищает столешницу от загрязнений и размокания. На сайте производителя ТМ ХОРС-М продаются скатерти собственного производства и бренда-партнера Meiwa. Вся продукция стильная и практичная, отлично впишется в любой интерьер.

Какие виды скатертей бывают

На первый взгляд кажется, что подобное изделие всего лишь представляет собой ткань с красивым дизайном. В реальности скатерти различают по множеству параметров:

Форма — круглая, овальная, квадратная.

Расцветка — однотонная, с рисунком или вышивкой, прозрачная или кружевная.

Материал — из натуральных волокон или синтетическая.

Фактура — рельефная или гладкая.

По назначению — праздничные и повседневные.

Праздничные скатерти отличаются нарядным оформлением. Они обычно продаются в комплекте с сервировочными салфетками из такого же материала. Повседневные модели изготавливают из материала типа клеенки. Ведь при ежедневной эксплуатации обычная ткань быстро износится.

Из какого материала изготавливаются скатерти

Раньше использовались натуральные ткани — лен и хлопок. Затем появились хозяйственные клеенки, которые не впитывали воду и легко очищались от загрязнений. Сейчас используются современные материалы, выбор гораздо шире. Фирменные скатерти в ХОРС-М обладают высокой износостойкостью. Они изготавливаются из высококачественных материалов:

Полиэстер — синтетический материал, может имитировать хлопок, шелк, ажурное кружево. Виниловые — выполняются из термостойкого ПВХ. Бывают двухсторонние модели, у них обе стороны декоративные. Силиконовые — надежные защитные покрытия, устойчивые к механическим воздействиям. Полностью прозрачные модели называют «жидким стеклом».

Еще выпускаются комбинированные скатерти — текстильные виниловые. Их производят из ПВХ на флизелиновой основе. За счет подкладки из нетканого материала скатерка имеет хорошее отличиное с поверхностью стола. Она хорошо гасит звуки от переставляемой посуды.

Тканевые скатерти делают из полиэстера. Их трудно отличить от жаккарда или прочих видов х/б тканей. Дизайнеры выпускают сотни разновидностей рисунков и узоров. Среди популярных расцветок — осенние листья, цветы, геометрические орнаменты и фруктовые принты. Нарядно смотрятся виниловые модели с виниловой фактурой. Они могут имитировать кружево или батист.

Преимущества изделий из синтетики

Скатерти из искусственных материалов подойдут для любого случая. По внешнему виду они практически неотличимы от изделий из натуральных тканей. Однако синтетика не впитывает влагу и легко отчищается от загрязнений. После стирки изделие не полиняет и не сядет.

Удалить пятна с льняной или хлопчатобумажной ткани можно после стирки. Отбеливатели и едкие моющие средства способны разрушить тканевые волокна. А без них жир плохо отстирывается. Поэтому текстиль из натуральных материалов сейчас используют крайне редко.

Для ежедневного применения идеально подходит скатерть из синтетики. Ей не страшен пролитый томатный сок, жир, пятна от кофе и вина. Для очистки достаточно протереть поверхность влажной тряпкой или салфеткой. Она отлично сохраняет форму, не требует длительной сушки и глажки утюгом. Также синтетическая скатерка выглядит нарядно и служит украшением интерьера.