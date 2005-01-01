Вічна злидні? Дві третини українців вважають себе бідними

Як показало дослідження Держстату, до середнього класу себе відносить лише один зі ста.

Бракує навіть на їжу ...

Новини, що стосуються доходів і заощаджень українців, традиційно досить сумні, і карантин позитиву не додав. У першому півріччі 2020 року заощадження українців скоротилися майже на 6%, і це при тому, що і в минулому році ми жили не настільки добре, щоб мати резерви для такого скорочення.

Про те, як українці живуть і як вони самі оцінюють своє матеріальне становище, розповіло вибіркове обстеження умов життя українських сімей, проведене Держстатом за підсумками минулого року. Виявилося, що можливість відкладати заощадження була лише у кожної дев'ятої сім'ї, а половина відзначили, що в цілому грошей їм на життя вистачало, а на заощадження - немає. 35% зізналися, що грошей їм вистачало тільки на харчування, в інших, навіть необхідних речах, вони змушені були собі відмовляти. А 2,6% стверджують, що їм не вистачало грошей навіть на їжу.

Дані Держстату наочно демонструють, наскільки різними є потреби українців і їх розуміння фрази "мені досить". Більше 40% наших співгромадян кажуть - щоб не відчувати себе бідними, їм потрібні засоби для існування більше 10 тис. грн на місяць, кожен двадцятий вважає, що цілком стерпно б себе відчував, маючи 5-6 тис., А 0,2% (тобто двом із тисячі) було б достатньо і 2 тис. грн.

Прибідняються українці або дійсно, м'яко кажучи, небагаті? Економісти не можуть дати однозначної відповіді на це питання, говорячи про те, що справедливі обидва твердження. Громадяни нашої країни дійсно бідні, але все ж розповіді про власне "злидні" часто виявляються набагато гірше дійсності.

Багаті у списках не значаться

Дослідження показало, що 65,3% українців вважають себе бідними, кожен третій не відносить себе до бідних, але й не до представників середнього класу, а середнім класом вважають себе 1,1% громадян. Скільки людей вважають себе багатими - невідомо: в цій графі значиться "0", що означає, що такі люди все ж були, але їх виявилося менше 0,1%.

Із середнім класом теж не дуже зрозуміло. Як відомо, його чіткого визначення не існує. Одні експерти кажуть, що потрібно оцінювати доходи, інші пропонують аналізувати витрати, треті - що потрібно вивчати можливості. Адже насправді у людини може не бути горезвісних квартири-машини не тому, що він на них не заробив, а тому що йому подобається жити в орендованому житлі і пересуватися на таксі.

Що ж стосується обивателів, то тут скільки людей - стільки й думок. У той час як майже дві третини українців вважають, що щоб віднести себе до середнього класу, потрібно мати дохід більше 22 тис. грн на місяць, є серед нас люди, які впевнені, що і 2 тис. грн - цілком пристойні гроші.

На думку президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, вже сама назва "середній клас" передбачає, що люди, найімовірніше, мають доходи на рівні середніх в окремо взятій країні. Правда, в Україні з цим проблема: для оцінювання береться офіційний дохід, але в нашій країні він мало що показує. Якщо судити за офіційними даними, то більшість українців не зможуть купити собі навіть кавоварку, а вони купують автомобілі.

- Думаю, що український середній клас не менше, ніж в європейських країнах, хоча, звичайно, наш бідніший, - підсумував Охріменко. - Зрозуміло, що в цілому у нас нижче і доходи, і витрати, і можливості, але суті середнього класу це не змінює.