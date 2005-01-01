Качественная фурнитура для входных и межкомнатных дверей

При обустройстве интерьера жилого или служебного помещения эти атрибуты сегодня подбирается индивидуально в связи с определенной спецификой их изготовления и установки (монтажа). Речь идет о дверях:

Входных – основное назначение которых, надежная защита от нежелательного проникновения посторонних лиц.

Межкомнатных – обеспечивающих световую и шумоизоляцию между внутренними помещениями.

При этом для соответствия дизайну, удобству и практичности будущего использования, выбор производится не только самих дверных полотен или как принято говорить среди профессионалов, «фасадов». Не меньшее внимание уделяется комплектующим для установки и эксплуатации. Так называемая дверная фурнитура от 740.com.ua (компания осуществляющая поставки и реализацию через собственный интернет-магазин), представлена в каталоге сотнями наименований, среди которых особенно высоким спросом пользуются следующие виды:

Надежные и качественные дверные замки для входных дверей (в том числе электронные, электромеханические или изготовленные по технологии ENTER KNOCK N LOCK) и цилиндры (личинки) к различным «врезным» моделям запорных устройств.

Петли для межкомнатных дверей, способных удерживать до 80 кг нагрузки различных дизайнов (от классических до ультрамодных) и расцветок (золото, серебро, металл или бронза).

Удобные дверные ручки с фиксаторами или без них, системные доводчики, обеспечивающие гарантированное плавное и плотное закрытие.

Для удобства выбора, все представленные на страницах каталога изделия сопровождаются подробным техническим (схематическим) и размерным описанием. Сопровождаются четкими цветными фотографиями с различных ракурсов.

Дополнительная опция безопасности

Обеспечить дополнительной защитой замок входной двери и тем самым исключить возможность ее взлома методом «выбивания» запорного устройства, можно с помощью броне накладки, которая:

Устанавливается с внутренней и наружной стороны двери непосредственно на личинку замка.

Упирается своей плоскостью в дверное полотно (при ударе физическое воздействие приходится непосредственно на дверь, а не на замок).

Оставляет открытым только доступ к прорези для открытия-закрытия замка с помощью ключа.

При этом представленные броненакладки на https://740.com.ua/ изготовлены из высокопрочных марок сталей и выполнены в формате различного дизайнерского оформления, что безусловно добавит входной двери (с внутренней и наружной стороны) дополнительной изящности и оригинальности. Для ценителей практичности и удобства в наличии имеются новинки – магнитные стальные накладки различных цветов (золото, платина, бронза).

Оформить покупку выбранных в каталоге предметов дверной фурнитуры и заказать доставку можно непосредственно на сайте продавца. Для этого покупателю достаточно отложить выбранный товар в «корзину» и перейти в соответствующий раздел интерне-магазина. Предусмотрена возможность индивидуальной консультации с менеджером проекта. Опция обратной связи доступна в онлайн формате для всех посетителей без какой-либо предварительной регистрации.