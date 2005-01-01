Основні характеристики розподільних щитів

Важливий етап підведення електроенергії до житлових приміщень і виробничих будівель – вибір розподільного щита. Від правильної роботи обладнання залежить безперебійне постачання, живлення всіх споживачів (електропристроїв) і безпека оточуючих. Для квартири необхідно вибирати зручний в управлінні електричний щит, що відповідає всім вимогам ГОСТу.

Функції і вміст електрощитка

Щитки поділяються на кілька видів. У багатоквартирних будинках затребувані в основному два з них. Основний-щит обліку, що встановлюється в під'їзді. Розрахований такий прилад на кілька окремих квартир. Вміст корпусу-груповий та індивідуальні автоматичні вимикачі, пристрої обліку. Виготовляються в основному з металу, а спереду мають пластикову або скляну панель, через яку можна зняти показання. Кабель, що відходить від щитка обліку надходить вже в квартирний розподільний щит.

Вміст корпусу підбирається з урахуванням кількості електроприладів і ступеня навантаження на дроти.

Коробки розраховані на розміщення:

Лічильника електроенергії;

Апаратів управління та захисту корпусу-автоматичних вимикачів, запобіжників;

УЗО-одного або декількох;

Комунікаційних елементів-клем, шин;

Елементів слабкострумових мереж, наприклад для підключення кабельного телебачення.

Розподільні щити в першу чергу забезпечують прийом електроенергії від магістральної електропроводки і її безпечну подачу в приміщення.

До інших функцій пристрою відносять:

Розподіл енергії під заживлення побутових приладів-водонагрівача, пральної машини, плити і по кабелях, що забезпечує освітлення і подачу струму в розетки;

Облік споживаної електроенергії при установці в щит лічильника;

Захист електроприладів від перенапруги в мережі.

При скачках напруги спрацьовує система автоматичного захисту, струм перестає надходити по електропроводці , що запобігає виникненню аварійних ситуацій, в тому числі і пожежі.

Вибір електрощита для квартири в першу чергу заснований на кількості вхідних в нього пристроїв. Купити розподільний щит із сертифікатом та гарантією радимо на сайті "Амперок". Є навісні і настінні моделі, бокси для ніш, аксесуари для підключення. Пристрої герметичні, мають захист від вологи. Є щитки з замковим механізмом. Попередньо складена схема електропроводки-етап робіт, що забезпечує правильний підбір пристрою. Встановлюють електричні квартирні щити не тільки в багатоквартирних будинках, але і в приватних котеджах, лазнях, гаражах.

Види електрощитків

Щити для електропроводки поділяються за способом установки, матеріалу, особливостей конструкції. Всі ці параметри враховуються при виборі моделі для квартири.

За способом монтажу електричні щити бувають:

Вбудовувані. Корпус входить в стіну, зовні залишається тільки кришка. Легко вбудовуються в гіпсокартонні стіни. У бетонній несучій стіні їх закріпити важко. Кришка вбудованого електрощита може імітувати дерев'яну поверхню або бути нейтральною за кольором;

Накладні. Монтуються прямо на стіну без її поглиблення. Прості в установці і обслуговуванні. Сучасні квартирні електрощити мають компактні розміри. За рахунок естетичного вигляду вписуються в стиль приміщення. Накладні металеві моделі рекомендується встановлювати в дерев'яних будівлях-гаражах і лазнях;

Підлогові. У побуті використовуються рідко, так як мають великі габарити.

Вибираючи щит за варіантом установки, необхідно заздалегідь знати, де він буде закріплюватися. Згідно з вимогами безпеки, розподільний електричний щит повинен знаходитися далеко від вибухо - і пожежонебезпечних речовин. Корпус повинен бути доступний для електриків. Закріплюють електрощит так, щоб в місці його установки була достатня вентиляція і прийнятний рівень освітлення.

За конструкцією розподільні щити поділяються на:

Модульні. У них закріплюється тільки модульне обладнання. У корпусі передбачені майданчики для шин. Зовнішня панель металева або пластикова;

Облікові. Всередині обов'язково є виділене місце для закріплення приладів обліку – лічильників. У конструкцію входять і автоматичні вимикачі;

Обліково-розподільні. Крім майданчика для лічильників оснащені рейками для фіксації захисних приладів (УЗО) і відсіком для комутаційної апаратури з кришкою, яка може бути опломбована.

Матеріал виготовлення корпусів електричних щитків-міцний пластик або метал:

Металеві вироби довговічні, стійкі до зовнішніх пошкоджень, але багато важать. По дизайну вони не зовсім підходять для квартир. Найчастіше використовуються в гаражах, цехах, приміщеннях. Металеві корпуси зверху зазвичай покривають світлою фарбою, яка забезпечує захист матеріалу від корозії;

Пластикові. Легкі, компактні електричні щитки. Підходять для установки всередині квартири. Пластикові корпуси щитів від провідних компаній довговічні, не жовтіють з часом і не вимагають заземлення. Верхня панель може мати пластикові або скляні вставки.

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Можна вибрати і встановити моделі, виготовлені і з поєднання металу і пластика. Відрізняються підвищеною надійністю, сумісні з сучасними стилями інтер'єру.

Вибір щитка повинен бути заснований і на ступені захисту від пилу і вологи. Підбирається вона з урахуванням умов експлуатації пристрою. Для квартир досить електричних щитів із захистом IP21, IP32, IP31. Для вулиці необхідно вибирати електрощити із захистом IP54 і вище. Правильний вибір запобігає впливу негативних факторів від стрибків напруги на електропроводку і встановлені всередині автомати.