Під час карантину в Україні зросло безробіття в 1,5 рази

З березня статус безробітного отримали понад 444 тисяч громадян.

Кількість українців, зареєстрованих як безробітні, зросла на 73% по відношенню до показника на 31 серпня 2019 року. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

- За період карантину з 12 березня по 31 серпня статус безробітного отримали 444,4 тис. осіб. З них в квітні - 149 тис. чоловік, в травні - 97 тис., в червні - 75 тис., в липні - 68 тис., - зазначили у відомстві.

Як зазначено в повідомленні, грошову допомогу по безробіттю в цей період отримували 400 тис. чоловік. З початку 2020 року працевлаштовано понад 409 тис. Безробітних, в тому числі за період карантину 260 тис.

Роботу в сільському господарстві знайшли 45% від усіх працевлаштованих, у переробній промисловості - 14%, в торгівлі - 13%.

З липня в Україні збільшилася максимальна допомога по безробіттю, а мінімальна - залишилося на колишньому рівні. Так, наприклад, розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 4-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тому з 1 липня його максимальний розмір складе 8788 грн.

Розмір мінімальної допомоги по безробіттю залишився тим самим: на період карантину він виріс з з 650 до 1000 грн. Сума допомоги по безробіттю розраховується залежно від середнього доходу за останні 6 міс. роботи і не може перевищувати чотири прожиткові мінімуми.