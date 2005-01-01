Чи порушує президент закон, коли в робочий час агітує за свою політичну партію?

Чим ближче офіційний старт місцевої передвиборної кампанії, тим пильніше увагу до вищих державних осіб та представників місцевого самоврядування. І тим голосніше звинувачення у використанні ними адміністративного ресурсу. Всі без винятку передвиборчі кампанії в сучасній незалежній Україні не проходили без такого роду претензій.

В епіцентрі докорів у використанні неприкритого адміністративного ресурсу виявилися глава держави Володимир Зеленський і ряд високопоставлених осіб його команди. Серед яких, зокрема, віце-прем'єр-міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв. Представники відразу двох провідних в Україні громадських організацій, що спеціалізуються на виборчій тематиці, "ОПОРА" і "Комітет виборців України", поставили під сумнів дотримання президентом Володимиром Зеленським загальноприйнятих міжнародних виборчих стандартів, коли він під час свого робочого візиту до Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей відкрито підтримав місцевих кандидатів від партії "Слуга народу". Сцена, на якій виступав Зеленський, була щедро прикрашена банерами пропрезидентської політичної партії "Зе! Місцеві", глава держави періодично у своїй промові жонглював передвиборчим слоганом "Слуги народу" - "Україна - це ти".

З’ясуємо, чи законно, коли президент (або інші високопоставлені особи) в робочий час, який оплачується за рахунок платників податків, займається презентацією кандидатів і агітацією за представників однієї політичної сили.

Закон не порушив

Почнемо з того, що в українському законодавстві немає такого поняття, як "адміністративний ресурс". За словами старшого радника з юридичних питань Громадянської мережі "ОПОРА" Ольги Коцюруба, таким терміном керуються міжнародні інституції, такі як Венеціанська комісія, Генасамблея ООН, ОБСЄ. Заборона на використання адміністративного ресурсу під час передвиборної кампанії - один з основних міжнародних стандартів.

- Якщо говорити, чи порушив президент Володимир Зеленський, голови ОДА, представники уряду українське законодавство, то - ні. У 2015 році був прийнятий новий закон "Про держслужбу", згідно з яким президент, члени уряду, народні депутати, голови райдержадміністрацій та облдержадміністрацій займають саме політичні посади. Тобто формально на них принципи політичної неупередженості не поширюються, - аналізує Ольга Коцюруба.

Виходить, фактично вони можуть агітувати за будь-якого кандидата і політичну силу. Інше питання, що така поведінка дисонує з міжнародними виборчими стандартами і принципами.

За чий рахунок захід?

Дискусійним серед експертів залишається питання, а чи може президент вести агітацію в свій робочий час, де межі її прояви, а також "хто замовляв музику".

- Абсолютно неприпустимо, коли вищі державні особи, прикриваючись робочими візитами або зустрічами, організація яких фінансується з держбюджету, тобто за гроші платників податків, влаштовують відверті агітаційні заходи на підтримку конкретної політичної партії. Така поведінка - прояв політичної корупції, - каже голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Частково підтримує главу КВУ та Ольга Коцюруба. Вона каже, що дійсно важливо, хто фінансував захід, під час якого проходила презентація кандидатів політичної сили, озвучувалися виборчі гасла.

- На сьогоднішній день ми не можемо точно стверджувати, хто є організатором і спонсором виступу Зеленського в тому ж Херсоні, коли проходила презентація Стратегії розвитку регіону та потенційних кандидатів на місцеві вибори від партії "Слуга народу". Акредитацією журналістів займалася ОДА, на самому заході працював фотограф ОДА. Тому ми звернулися з відповідним запитом до Офісу президента, серед питань: хто оплачував організацію заходу - ОДА або політична партія? - зазначає Коцюруба. - Тільки після отримання відповіді на це та інші питання можна буде зробити об'єктивний юридичний аналіз ситуації.

Що стосується часу агітації, то експерти стверджують - до нинішнього законодавства цей момент віддається на відкуп етичності і моральності високопоставленої особи. Одна справа, коли міністр (представник будь-якої іншої політичної посади) в інтерв'ю зізнається, що він симпатизує конкретній партії або кандидату, а інша справа - коли в розпал робочого дня бере участь в агітаційних заходах замість того, щоб реалізовувати безпосередні професійні обов'язки, за які отримує зарплату.

- Наша організація отримала від політичної партії "Слуга народу" заяву, що президент не порушував законодавство, так як закон не забороняє йому публічно висловлювати свої політичні уподобання. Виходить, Зе-команда хвалиться, що вони зуміли скористатися недосконалим законодавством замість того, щоб привести його у відповідність з міжнародними стандартами, - каже Олексій Кошель.

Кампанія-то ще не почалася

На законодавчому рівні закріплено пряма заборона на розміщення агітаційних матеріалів в приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, установах державної і комунальної форми власності (школи, лікарні, держадміністрації, ЖЕКи) або громадському транспорті, з залученням працівників таких установ і підприємств.

- Важливо звернути увагу на один нюанс. Наприклад, школа у позанавчальний час може надати в оренду якесь своє приміщення для проведення політичного чи партійного заходу. Тоді допускається розміщення агітаційних заходів в стінах навчального закладу, але тільки в межах орендованого залу і тільки на час оренди. Як тільки захід закінчується, вся агітаційна символіка повинна бути прибрана, - звертає увагу Ольга Коцюруба.

Ще один важливий момент. Теоретично на сьогоднішній день жодного політика не можна звинуватити в порушенні ведення передвиборної кампанії, правил агітації, так як сама кампанія ще не почалася. Офіційно місцева виборча кампанія стартує 5 вересня. Тобто на сьогоднішній день експерти можуть лише вести дискусії щодо сумлінності, етичності, моральності передчасної політичної активності президента (міністра, парламентарія, голови ОДА), але закликати їх до відповідальності зараз неможливо.