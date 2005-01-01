Що робили ядерні бомбардувальники США в небі над Україною

Наша країна знову стала полем протистояння американських і російських військових.

Вісім російських винищувачів піднімалися для перехоплення трьох стратегічних бомбардувальників Б-52Н ВПС США у південних кордонів РФ, повідомили в Міноборони Росії.

З Англії "з привітом"

"Над акваторіями Чорного та Азовського морів були підняті чотири винищувачі Су-27 і чотири винищувачі Су-30", - повідомило російське військове відомство.

Винищувачі здійнялися в повітря після того, як російські засоби контролю засікли американські літаки, що летять в бік державного кордону.

Це були три стратегічні бомбардувальники ВПС США Б-52H Stratofortress, які здійснювали політ в повітряному просторі України біля Криму. Літаки підлетіли до півострова з півночі і зробили кілька кіл над Мелітополем.

Бомбардувальники США стартували з військової авіабази Ферфорд в Великобританії і пролетіли через повітряний простір Нідерландів, Німеччини та Польщі. А з Англії вони прибули в кінці серпня в рамках навчальної місії. Як йдеться на сайті ВВС США, ці місії надають можливість інтеграції з країнами НАТО, а також забезпечують створення надійних сил, які підвищують стабільність союзників США. Присутність бомбардувальників Б-52H дозволяє США підтримувати високий рівень готовності та кваліфікацію для роботи за кордоном і на території країни, відзначали в ВПС США.

В цей же час в районі Криму були помічені два розвідувальні літаки ВПС США: Boeing RC-135W Airseeker R1 і Boeing RC-135W Rivet Joint. Обидва літаки вилетіли з бази в Греції, облетівши Крим з півдня і заходу в районі Феодосії.

"Летять - значить нападають!"

Російська сторона сприйняла ці обльоти над повітряним простором України як посягання на свої інтереси. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що ці польоти мають на меті відпрацювання нанесення по Росії ракетного удару. "Якщо раніше це була в основному розвідувальна авіація, то зараз почалися регулярні польоти і заходи з тренуванням, імітацією нанесення ракетних ударів, в тому числі із застосуванням великої кількості літаків", - заявив Шойгу. Він розповів, що країни які входять до НАТО збільшили число розвідувальних польотів біля кордонів Росії на 30%.

У відповідь на це командування ВПС США в Європі повідомило, що три американських стратегічні бомбардувальники Б-52H 4 вересня провели всього лише вчення в повітряному просторі України.

"Місія продемонструвала, як передові літаки та екіпажі, наприклад, в підрозділах Б-52, показують можливості колективної оборони і забезпечують США, їхніми союзниками по НАТО і партнерами стратегічну та оперативну широту для стримування Росії і забезпечення безпеки", - йдеться в повідомленні.

А Міністерство оборони України опублікувало відео з польотом американських літаків, в якому сказано, що бомбардувальники США супроводжували українські винищувачі тактичної авіації. Військові льотчики України зустріли Б-52 на польському кордоні, зробили супровід по території країни до узбережжя Азовського моря і в зворотному напрямку. Всі ці маневри носили плановий характер.

- Цей обліт - ведення повітряної розвідки засобів протиповітряної оборони (ППО) Росії на кордоні з Україною і в Криму. Коли Б-52 почали баражувати над Україною біля Криму, Росія для стеження за ними включила всі свої засоби ППО на півострові. А це і потрібно було американцям, вони отримали повну карту російських ППО в Криму. Адже поруч з бомбардувальником Б-52 летів ще й американський літак-розвідник RC-135W, який і зняв всю картину російської протиповітряної оборони, - пояснив "військовий експерт Олег Жданов.