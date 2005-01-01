Выбор стоматологических инструментов

Каких только манипуляций не делает стоматолог в своей работе! Каждый пациент может видеть, насколько богат и разнообразен его арсенал. Причем, для каждого направления процедур существует свой собственный набор, активно использующийся по назначению.

Стоматологический инструментарий может применяться для осмотра, обследования, лечения, пломбирования, оперативного вмешательства, протезирования и с ортодонтическими целями. Каждый специалист пользуется своим, узкоспециальным арсеналом, и только набор приспособлений для осмотра может быть универсальным.

Разновидности инструментов для стоматолога

Современный рынок предлагает огромное разнообразие товаров данной категории. Они могут классифицироваться по целям применения. Таким образом, существуют следующие виды инструмента:

для осмотра;

для врача-ортодонта;

лечебный стоматологический;

для пломбирования и обработки пломбы;

для снятия зубного налета;

для протезирования;

для обработки корневых каналов;

для вырывания зубов;

хирургический для других операций.

Любой специалист может найти нужные ему стоматологические инструменты в каталоге интернет-магазина amelmedical.com.ua. Перейдите туда, и вы оцените широту предложенного ассортимента. Конечно,каждый из врачей точно знает, что нужно именно ему, чтобы он мог качественно обслуживать пациентов и при этом не тратить лишнее время в ожидании новой порции простерилизованных инструментов. Но есть некоторые советы по выбору, которые являются общими для врачей каждой специализации.

Как правильно выбрать стоматологический инструмент

Все эти принадлежности в общей сложности делятся по цене. Есть более качественные и дорогие изделия. Естественно, инструментарий более худшего качества стоит меньше. И менять его нужно чаще. Поэтому опытный специалист всегда выбирает товар из более высокой ценовой категории. А вот начинающему стоматологу этого делать не стоит. Он еще не определился с точным содержимым своего арсенала, и нет уверенности, что купленное им дорогое оборудование будет часто и плодотворно использоваться. В этом случае нет смысла в лишних затратах.

При этом разнообразие арсенала, даже если какими-то элементами врач не пользуется долгое время, только приветствуется. Они могут пригодиться в сложных ситуациях, упростив жизнь специалисту.

На что нужно обращать внимание, совершая покупку:

Материал, из которого создано изделие. Это может быть специальная сталь, титан и т.п. От этого зависят и физико-химические свойства инструмента. Очень важен уровень устойчивости к коррозии, учитывая который, предпочтительно выбирать продукцию из сплавов с добавлением никеля, молибдена и хрома.

Практичность, удобство для пользования, другие известные специалистам достоинства и недостатки.

Совместимость с используемым в клинике оборудованием.

Под какой торговой маркой выпущен продукт. Часто это уже само по себе говорит о его надежности и качестве.

Весь инструментарий должен быть экологически безопасным и отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.