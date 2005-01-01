Навіщо пити воду: 7 причин

Звичка пити півтора-два літри води в день прищеплюється особливо важко.

Якщо влітку нас змушує пити воду спрага, то восени і взимку, як правило, пити не хочеться зовсім. Чай, кава, какао і інші смачні гарячі напої - це завжди будь ласка! Але проти десяти склянок теплої води в день організм буквально повстає!

Дієтологи радять не чекати до наступного літа, коли вас знову замучить спрага, а спробувати сприймати воду як ліки. Тим більше, що на організму вона надає дійсно цілющий вплив.

1.Ускоряет обмін речовин

Чиста вода не тільки прискорює метаболізм, але і виводить токсини з організму.

2. Знижує ризик інфаркту

Дослідження показують, що п'ять склянок чистої води, випитої протягом дня, знижують ризик виникнення серцевого нападу на 50-70%.

3. Заспокоює нерви

Протягом дня людина втрачає близько 10 склянок рідини, і коли ми відчуваємо спрагу, пити вже пізно: організм буквально кричить нам про зневоднення. У свою чергу зневоднення викликає головні болі, знижує концентрацію уваги і робить людину дуже дратівливою.

4. Знижує ризик захворювань

Нестача води знижує імунітет, а це призводить не тільки до більш частих хвороб, а також до того, що людина переносить їх важче.

5. Не дає переїдати

Переїдання - не найкраща звичка, з якою багато самостійно впоратися не можуть. Допоможе в цій непростій справі звичайна питна вода. Якщо ви вип'єте за 20-30 хвилин до прийому їжі склянку води, то просто будете змушені з'їсти менше.

6. Регулює температуру тіла

Вода в організмі працює, як система охолодження в автомобільному двигуні і буквально відновлює розпалений організм.

7. Омолоджує шкіру

Щоденне вживання питної води благотворно впливає на клітини шкіри, запобігаючи сухість: вода "живить" шкіру зсередини.