Мерилін Монро вбили через інопланетян?

Кіноактриса загинула через два дні після того, як пообіцяла розповісти про контакти президента США Джона Кеннеді з прибульцями.

5 серпня 1962 роки не стало Мерилін Монро. За висновком медиків, вона померла від передозування снодійного - наклала на себе руки. Але багато хто вважає, що актрису вбили спецслужби - отруїли, інсценувавши самогубство. І швидше за все, через її зв'язки з президентом США Джоном Кеннеді. Через понад 30 років ця версія отримала фантастичне підкріплення. У 1994 році приватний детектив Міло Спірільо, який написав три книги про таємниці смерті Мерилін Монро, отримав від невідомого доброзичливця погану ксерокопію офіційного документа, датованого 3 серпня 1962 року народження, забезпеченого грифом "Цілком таємно" і посиланням на проект "Місячний пил". Він виходив з ЦРУ і містив звіт про телефонні розмови журналістки Дороти Кілгаллен і її близького друга Говарда Ротберга, а також Мерилін Монро і міністра юстиції Роберта Кеннеді.

Серед іншого в звіті про прослуховування було ось що: "... Ротберг багатослівно стверджував, що вона (Мерилін Монро) погрожувала видати таємниці, що стали відомими з її зв'язку з президентом і міністром юстиції. Одна з таємниць - візит президента на секретну авіабазу з метою огляду інопланетних об'єктів. На це Кілгаллен відповіла: їй відомо, про що могло йтися ... про таємні заходи, проведені спільно британським і американським урядами з метою вивчення походження космічних кораблів, що розбилися і трупів інопланетян. Кілгаллен вважає, що ця історія могла вести початок від подій в штаті Нью-Мексико в кінці 40-х років. Якщо історія достовірна, вона могла мати жахливі наслідки для Джека (Джона Кеннеді) і його планів для НАСА по здійсненню космічного польоту на Місяць.

Суб'єкт (Мерилін Монро) пригрозила організувати прес-конференцію і все розповісти ...

Документ підписав якийсь Джеймс Енглтон.

5 серпня 1962 року народження, через два дні, Мерилін Монро знайшли мертвою.

- На перший погляд документ здається справжнім, - каже Михайло Герштейн, голова уфологічної комісії Російського географічного товариства. - Говард Ротберг, продавець антикваріату, мав магазин на 3-й авеню в престижному районі Нью-Йорка. І дійсно був давно знайомий з Мерилін Монро і Дороті Кілгаллен, яка вважалася одним з кращих репортерів. Передбачуваний автор документа, Джеймс Енглтон, в 1963 році був директором відділу контррозвідки ЦРУ і міг прослуховувати переговори Мерилін і Дороті. В рамках проекту "Місячний пил" фахівці США займалися збором впалих деталей і уламків радянських штучних супутників Землі. І багато хто з уфологів вважають, що саме вони були залучені до вивчення розбитих НЛО.

"Донесення з ЦРУ" про прослуховування телефонних розмов Мерилін Монро виглядає як розсекречений архівний документ.

І все ж "звіт" виявився містифікацією. Американський уфолог Тім Купер, не раз викритий в підробках, проговорився іншому - більш чесному - уфологу Роберту Коллінзу, що саме він послав "документ ЦРУ" довірливому Міло Спірільо. А як вдавалося створювати правдоподібні фальшивки, встановив уфолог Стентон Фрідман. Тім використовував книгу генерала Альберта Ведемейер, що вийшла в світ в 1958 році. Купер копіював звідти рукописні позначки, підписи і переносив на свої "роботи". Словом, "сенсаційний документ", на жаль, виявився підробленим. Тобто інопланетяни в смерті Мерилін Монро, швидше за все, не замішані.