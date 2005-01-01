Нові правила виборів

Призначені чергові вибори сільських, селищних, міських голів (мерів) у всіх 24 областях України, а також перші вибори в 1439 нових об'єднаних територіальних громадах. Належить обрати депутатів сільських, селищних, міських рад громад. А також депутатів в райради нових укрупнених районів.

Які правила

1. У містах з населенням понад 10 тисяч осіб кандидатів у депутати місцевих рад може висувати тільки партія. Голосування пройде за відкритими партійними списками. Іншими словами, виборцям запропонують проголосувати за партію і вказати номер кандидата із запропонованого партією списку. Якщо виборець забуде вказати номер кандидата, то це означає, що він погоджується з черговістю розміщення кандидатів у списку, який визначила партія.

Кандидати, яких відзначили виборці, мають шанс посунуться вище за партійним списком. Для цього їм потрібно, щоб, по-перше, партія подолала 5% прохідний бар'єр, по-друге, заручитися підтримкою 25% від виборчої квоти (обчислюється співвідношенням між кількістю всіх виборців на окрузі і фактично тих хто проголосували).

2. В населених пунктах з чисельністю менше 10 тисяч жителів зберігається мажоритарка, самовисування.

3. Вибори мерів міст з населенням понад 90 тисяч пройдуть в два тури або в один (якщо кандидат заручиться підтримкою 50% + 1 голос).

Новий виборчий кодекс вводить заборону на "подарунки" від кандидатів. Ще одне нововведення - гендерні квоти: двоє з п'яти кандидатів у виборчому списку партії повинні бути жінками. Недотримання гендерної квоти може послужити причиною відмови в реєстрації кандидатів.

У скільки обійдуться вибори

Щоб повноцінно провести місцеві вибори, необхідно 2,252 млрд грн. Через пандемію коронавіруса з фінансуванням місцевої виборчої кампанії відбувалися трансформації. Спочатку парламентарі практично вдвічі урізали фінансування місцевих виборів, а потім вирішили повернути "урізане".

Чи можливий зрив виборів через Covid-19

Відповідь на це питання при владі змінюється кожні два тижні. В середині серпня головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявляв, що вибори можуть перенести в часі, якщо через поширення коронавіруса половина країни виявиться в "червоній зоні". Вже 30 серпня Ляшко озвучував інший сценарій. Місцеві вибори перенесуть тільки в тому випадку, якщо через пандемію в країні оголосять надзвичайний стан. В такому випадку проведення виборів неможливо!