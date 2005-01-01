Сніданок для школяра: як правильно почати день

Лікарі попередили про небезпеку неправильного сніданку.

1 вересня життя сім'ї, в якій є школярі, сильно прискорюється. Оскільки вранці часу катастрофічно не вистачає, деякі мами бачать вихід в "швидких кашах", вважаючи, що це не тільки швидко, але і корисно. І ось тут вони сильно помиляються.

При цьому дієтологи стверджують, що каші з перероблених круп - це неправильний сніданок. Коли фахівці говорять про користь каш, вони мають на увазі виключно каші з натурального зерна.

Типовим прикладом неправильного сніданку медики називають різноманітні пластівці, які часто дають дітям. Їх небезпека полягає в тому, що вони практично не вимагають пережовування. Це погано позначається на роботі шлунково-кишкового тракту, оскільки процес травлення починається вже в роті.

Крім того, ці сніданки неправильні, оскільки не дають організму досить білка. Навіть якщо вживати пластівці з молоком, отриманого білка буде занадто мало.

Ще одна небезпека "швидких" сніданків - велика кількість швидких вуглеводів. Володіючи високим глікемічним індексом, вони провокують сплески рівня глюкози в крові, високе глікемічне навантаження.

Ще гірше - нехтувати сніданком і, тим більше, йти на поводу у дітей, які запевняють, що вранці їм їсти не хочеться. Дієтологи одностайні: сніданок абсолютно обов'язковий, і особливо він необхідний дітям. Справа в тому, що сніданок є найважливішим елементом пробудження і підготовки до навантажень протягом дня. Він дозволяє всім системам організму включитися, активізує імунітет і інші захисні системи. Прийом їжі вранці дозволяє заповнити витрачені запаси вуглеводів в м'язах і печінці, що особливо важливо для дітей, у яких цих ресурсів менше.

Найкращий раціон для сніданку - їжа, багата складними вуглеводами з високим вмістом клітковини (наприклад, натуральна вівсянка) в поєднанні з овочами і фруктами.