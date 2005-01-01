У вересні газ для населення подорожчає на 45 відсотків

За даними компанії, зростання цін обумовлене підвищенням вартості газу на європейських газових хабах.

У вересні НАК "Нафтогаз України" підвищить вартість газу для населення за річним контрактом на 10% - з 4,73 гривні до 5,24 гривні за кубічний метр. Про це повідомляється на сайті компанії.

Так, в рамках місячного контракту у вересні ціна на газ збільшилася на 45% - з 2,59 грн до 4,7 гривень за кубометр. З 16 вересня вартість газу становитиме 5,24 гривень за кубометр.

- Зростання цін обумовлене підвищенням вартості газу на європейських газових хабах, яке традиційно проходить напередодні опалювального сезону. Разом з тим, в цьому році збільшення цін є відносно помірним, з огляду на великі запаси газу в українських підземних сховищах газу, - запевнили в прес-службі.

При цьому в прес-службі повідомили, що до 15 вересня ціна на тариф "Річний" допомагає "застрахуватися від зростання цін на газ в період високих цін (опалювальний сезон)".

- Тому всі бажаючі можуть зафіксувати ціну газу на 12 місяців і платити за газ рівними частинами протягом року. Перед переходом на тариф "Річний" для клієнта буде розрахований рекомендований річний обсяг споживання газу - або на основі історичних даних за останні 12 місяців, або на основі споживчого профілю (тільки газова плита; газова плита і бойлер; котел і / або газова плита, бойлер ), - підкреслили в "Нафтогазі".

З січня 2020 го року оптова ціна на природний газ в рамках спеціальних обов'язків розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 17 від 24 січня 2020 року. Основним індикативом при цьому є фактичні результати біржових торгів, які відбувалися з 1 по 22 число розрахункового місяця на найбільшому в Європі газовому хабі. У травні вартість блакитного палива знизилася до 2,3 гривень за кубометр (без урахування НЛС).