Дивовижні факти з життя Олександра Пушкіна

177 років тому був убитий відомий поет, драматург і прозаїк.

Олександр Пушкін - найбільший поет, який залишив незабутнє враження на багато поколінь. Незважаючи на те, що він народився і виріс в Росії, творчість Пушкіна цінують і люблять і в Україні. Незвичайна пам'ять

Мало хто пам'ятає себе в дитинстві. А ось Олександр Сергійович міг розповісти, що відбувалося з ним в 4-х річному віці. Він багато разів розповідав про те, як одного разу на прогулянці помітив, як колишеться земля і тремтять колони. Останній землетрус в Москві було зафіксовано саме в 1803 році. І, до речі, приблизно, в той же час відбулася перша зустріч Пушкіна з імператором - маленький Сашко мало не потрапив під копита коня Олексанрда I, який теж виїхав на прогулянку. Слава богу, Олександр встиг притримати коня, дитина не постраждала, і єдиний, хто перелякався не на жарт - це няня.

Достоїнства донжуана

Пушкін - відомий донжуан. Кількість його перемог на любовному фронті сягала 113. Поет навіть склав свій власний "донжуанський" список перемог, перша з яких була досягнута в ліцеї, в який, до речі, вступив по блату. Однак цікаво те, що навколишні чоловіки описували Пушкіна як непривабливого. Так, брат Олександра Сергійовича писав, що той був дурний собою і зростанням малий. При цьому жінки описували Пушкіна як дуже привабливого чоловіка. Зокрема, такої думки дотримувалася Вєра Нащокіна, в яку поет теж був закоханий: "Пушкін був шатен з сильно кучерявим волоссям, блакитними очима і незвичайної привабливості".

Дуелі

У перший раз Пушкін побився на дуелі в ліцеї. В цілому його викликали на дуель більше 90 разів. Останній виклик був, як відомо, фатальним.

Сам Пушкін пропонував стрілятися більше півтори сотні раз. За запевненнями співвітчизників, причиною виклику могла стати будь-яка дрібниця. Так, під час звичайного спору про дрібниці Пушкін міг несподівано обізвати кого-небудь негідником, що, природно, закінчувалося стрільбою.

Гра

Пушкін був гравцем. Поет був постійно комусь винен, при цьому борги могли бути досить-таки серйозними. Пушкін майже завжди знаходив кошти їх покрити, але, коли траплялися якісь затримки, він писав своїм кредиторам злі епіграми і малював в зошитах їх карикатури. Одного разу такий лист знайшли, і був великий скандал.

Визнання в світі

Пам'ятники Пушкіну встановлені по всьому світу. Перерахування країн зайняло б половину друкованої сторінки. Забавно, що один з таких пам'ятників стоїть в Ефіопії. На красивому мармуровому постаменті висічені слова: "Нашому поетові".

До речі, в "Британській енциклопедії" вказується, що до Пушкіна російська мова була "не придатна для художньої літератури". Там же стверджується, що Євгеній Онєгін - це перший російський роман (хоча і в віршах).