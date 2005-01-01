Названо найкращі продукти для відновлення після коронавируса

Одним з кращих продуктів, які відновлюють організм після коронавіруса, є шипшина, повідомила лікар-терапевт Алла Романенко.

Грип, ГРВІ або COVID-19 є серйозними інфекціями, після яких організм потребує відновлення. Підтримати його в цей період реабілітації можуть допомогти певні продукти, кращі з них були названі лікарем.

Для успішного відновлення фахівець рекомендує пити настій шипшини - за словами Романенко, він «протягом декількох днів призведе до відновлення нормального самопочуття і підвищить тонус організму». Якщо є проблеми з артеріальним тиском, то додатково лікар радить використовувати екстракт елеутерококу: в стакан настою шипшини додавати 30-40 крапель, приймати двічі в день.

Також в списку кращих продуктів, які допомагають повернути хороше самопочуття після інфекцій, значаться білкові продукти, які є основним компонентом імунного захисту. Головна умова: вони повинні бути легкими, наприклад, такими є нежирні сорти відвареного м'яса, птиця.

До того ж необхідні корисні рослинні масла - нерафіновані різновиди соняшникового, кукурудзяного, горіхового. Їх поліненасичені жирні кислоти сприяють виробленню простагландинів - речовин, що запобігають запалення.

Крім того, для швидкого відновлення після коронавіруса та інших інфекцій важливо пити чисту воду, що допомагає виводити токсини. Слід включити в раціон і слабокислі продукти - йогурт, кефір, сприяють оздоровленню кишкової флори, що впливає на імунітет.

Рафіновані вуглеводи, міцний алкоголь, кофеїн і продукти, багаті насиченим жиром, навпаки, слід звести до мінімуму, сказала експерт.