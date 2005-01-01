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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Посилення торгівлі з ЄС: Україні від цього ні жарко, ні холодно
Європейська комісія схвалила поправки до договору Пан-Євро-Мед, але, кажуть економісти, серйозного ефекту від цього для нашої країни не буде.
Попрацювали ...
Поки Україна святкувала День Незалежності, Європа працювала. І результатом цієї роботи стало прийняття Єврокомісією пакету пропозицій, спрямованих на зростання торгівлі між Європейським Союзом та країнами, що використовують конвенцію Пан-Євро-Мед, серед яких значиться і Україна.
На перший погляд здається, що дана конвенція безпосередньо має відношення до України, в крайньому разі, на слух. Тут тобі і "пан", і "євро", і "мед" - і всі слова безпосередньо так чи інакше пов'язані з нами.
Однак насправді, каже експерт інституту Growford Олексій Кущ, ця абревіатура ніяк не пов'язана ні з "паном", ні з "медом", та й до "євро" вона має вельми віддалене відношення. Пан-Євро-Мед - це самий звичайний міжнародний договір, покликаний впорядкувати поняття країни походження товару.
Що стосується схваленого пакету, то він включає 21 пропозицію Ради ЄС, які забезпечать більш зручні правила торгових відносин Євросоюзу з сусідніми країнами. Крім України, цей пакет вносить поправки в двосторонні угоди ЄС з Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією, Швейцарією, Фарерськими островами, Туреччиною, Єгиптом, Ізраїлем, Йорданією, Ліваном, Палестиною, Грузією, Молдовою, Албанією, Боснією і Герцеговиною, Північної Македонією, Чорногорією, Сербією, Косово.
Історія питання
Олексій Кущ нагадує, що укладаючи угоду про ЗВТ з Україною, ЄС ввів жорсткі вимоги до так званого "рівню локації".
- Говорячи простою мовою, Європа чітко визначила питому вагу української сировини, напівфабрикатів, комплектуючих, які повинні бути присутніми на європейському ринку. - пояснює експерт. - Це зробили для того, щоб в рамках угоди про вільну торгівлю з Україною до Європи, наприклад, не потрапляли китайські автомобілі з прикрученими в Мукачево колесами. Посил простий: хочете продавати в Євросоюзі соняшникову олію - робіть її зі свого насіння, хочете продавати сухе молоко - використовуйте для його виробництва молоко місцевих корів і т.д.
Подібні правила пояснюються не шкідливістю європейців, а тим, що вони слідують певній стратегії. Справа в тому, продовжує Олексій Кущ, що нинішня модель торгового співробітництва ЄС з периферійними країнами спирається на ряд базових принципів: максимально використовувати сировинний потенціал цих країн і при цьому створювати їм стимули для появи виробництв, що випускають найрізноманітніший ширвжиток. У перспективі європейці планують цим ширвжитком замінити китайські товари, і щиро не розуміють, чому українці, настільки близько перебуваючи до європейського ринку, не можуть робити ті ж самі гумові шльопанці і продавати їх в Європі.
Теорія та практика
До виконання положень Регіональної конвенції про Пан-Євро-Середземноморських преференційних правил визначення походження Україна розпочала ще 1 січня 2019 року. В теорії угода Пан-Євро-Мед дійсно виглядала дуже красиво, адже міжнародний договір дозволяє його учасникам проводити так звану діагональну кумуляцію. Тобто, пояснюють експерти, сировину, куплену в одній країні при виробництві товару в інший, не буде сприйматися як "чужий" і на нього будуть поширюватися преференції, закладені в угоді про ЗВТ з Європою.
Але насправді не все так райдужно, як здається на перший погляд. І в цьому питанні, як це часто трапляється в нашій країні, між теорією і практикою лежить справжня прірва.
На думку президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, дане рішення ЄС більше бюрократичне.
- Вони спростили процедуру ведення переговорів з представниками ЄС з питань розширення пільг для країн, які є асоціативними, - говорить експерт. - Умовно кажучи, тепер на ведення переговорів потрібно буде не шість місяців, а три, але це зовсім не означає, що ЄС погодиться з умовами іншого боку. Процедура спрощується, але пільги потрібно буде виривати зубами.
А аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак додає: однієї угоди з ЄС мало - необхідно підписати документи про створення зон вільної торгівлі з країнами-партнерами.
- На сьогодні Україна реалізувала ЗВТ з вкрай невеликою кількістю країн з Пан-Євро-Мед, внаслідок чого говорити про якісь відчутні вигоди поки рано, - зазначив експерт". - Вся справа в тому, що український експорт головним чином представлений сировинними товарами без високої доданої вартості. В таких умовах ЗВТ з Туреччиною, Єгиптом або іншими виробниками дешевої продукції приведуть до падіння прибутків нечисленних українських підприємств з несировинних галузей, через що угода в підсумку виявиться невигідною з економічної точки зору.
Що стосується нових поправок, то, підсумував Орищак, вони не повинні чинити серйозного позитивного ефекту так як Україна все ще не може повноцінно використовувати угоду для розвитку експорту.
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