Дивовижна "економіка Шмигаль": країна відновлюється, зарплати ростуть

Про те, що життя в Україні налагоджується, на своїй сторінці в соцмережі написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У червні середні реальні зарплати перевищили докризовий рівень і склали 11,6 тис. гривень, - зазначив прем'єр. - Економіка почала відновлюватися, а люди - повертатися на роботу. Ми очікуємо, що вже на 2022 рік середні зарплати по країні будуть на рівні 15 тис. грн ".

Під постом - десятки коментарів, суцільно негативні. Видно, що в більшості своїй підписники прем'єра намагаються тримати себе в руках з останніх сил, але виходить це не просто.

"Це про яку країну він розповів?"

"Це не показник, що народ став жити краще. По-перше, зросли тарифи, і в вересні вони виростуть ще більше. По-друге, величезний розрив серед бідних і багатих. Хтось отримує сотні тисяч гривень на місяць, а хтось то жалюгідні 5-6 тисяч. Кого ви намагаєтеся обдурити? "

"Я повірю в слова Дениса тільки тоді, коли на Харківському авіазаводі почне виплачуватися зарплата і будуть погашатися борги по зарплаті".

"Особисто у мене і у багатьох моїх колег зарплата стала менше!"

"Ці таблиці - як намисто для папуасів. Покажіть краще, як зросте купівельна спроможність. Надрукувати гривень і вкинуть фантики в економіку розуму навіть вам вистачить".

"Ще два-три місяці цього карантину і економіка точно виросте! До чого ви довели країну і людей? Брехун на брехуні в цій владі олігархів"

"А курс долара який? Якщо 100, то можна і 20 тисяч ставити середньої".

"Можна зробити набагато більше - створіть ще кілька міністерств і додайте ще зарплати високооплачуваним дармоїдів-чиновників. Соромно заявляти про такі цифри!"

"Ви де живете, пане прем'єр? Схоже, в паралельній реальності!"

"Невже підрахували, наскільки потрібно збільшити зарплату собі, щоб середні зарплати по країні були на рівні 15 тисяч гривень?

Категорично не згодні з прем'єрською оцінкою ситуації і експерти.

- Однозначно немає: поки не скасують карантин, відновлення економіки не буде, - каже президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко. - Та й статистика показує падіння, а не зростання.

А економіст Андрій Мартиюк нагадує про астрономічні борги по зарплатах, які за час карантину злетіли. Якщо на 1 квітня 2020 року вони становили 2,96 млрд грн, то на 1 серпня (остання доступна статистика) - 3,40 млрд грн.

- Який сенс в зростанні зарплат, якщо їх не виплачують? - задається економіст цілком логічним питанням.

Якщо з тим, що "економіка відновлюється" експерти готові посперечатися, то в зростанні зарплат до 15 тис. грн у 2022-му вони не бачать нічого нереального.

- Правляча влада почала активно підтримувати населення: це і підвищення мінімалки у вересні на 6%, і готовність підвищувати заробітні плати в майбутньому, і постановка чітких цілей, - вважає аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак. - Тобто, кроки є політичними, не популістськими і можливі при комплексному вирішенні проблем з корупцією в країні, з підтримкою малого і середнього бізнесу, кредитуванням населення і бізнесу і т.д.

На думку експерта, позитивна динаміка є навіть в умовах тиску з боку пандемії, говорить про те, що зростання заробітних плат до 15 тис. грн через два роки цілком можливо.

- Уряд утримуватиме інфляційну динаміку, підтримуватиме курсову стабільність, тобто критичного зростання вартості послуг ЖКГ ми не чекаємо, - продовжує Орищак. - Поступове збільшення податкових відрахувань виключати не можна, однак, більш імовірно, що спочатку уряд спробує вивести з тіні існуючий бізнес, тобто змусити великий і середній бізнес ділитися доходами. Підвищення податків буде вже другим кроком, а не навпаки.

На думку Олександра Охріменка, немає нічого надприродного в тому, що в 2020-му середня зарплата зросте до 15 тисяч грн - вже зараз вона близько 12 тис. грн.

- Втім, зростання середньої зарплати - це не заслуга уряду Шмигаль або влади в цілому, а наслідок експорту робочої сили, - упевнений економіст. - Тільки за рахунок того що велика частина українців працює за кордоном і перераховує гроші в Україну, в країні знижується безробіття і створюються нові робочі місця, відповідно, зростає середня зарплата. Якщо експорт робочої сили прискориться, то і зростання зарплати в Україні прискориться.

Втім, продовжує Охріменко, не варто цього занадто радіти, оскільки максимально застосовувати цей "рецепт" на практиці не вийде. Адже якщо в Україні середня зарплата буде як в ЄС, то і ціни у нас будуть як в ЄС. В такому випадку їздити на заробітки за кордон не матиме ніякого сенсу, і експорт робочої сили почне сповільнюватися.