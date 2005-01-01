Как выбрать эксклюзивный презент

Странное для современного понимания, но имеющее хождение выражение: «Лучший подарок должен быть сделан собственными руками» - было придумано во времена всеобщего дефицита, которые:

Старшее поколение успешно пережило.

Молодые и люди средник лет никогда не видели.

Однако современное рыночное изобилие продолжает вносить свои коррективы, и процедура проведение выбора продолжает отнимать время и заставляет напрягать фантазию. Действительно, что можно подарить успешному и благополучному в материальном плане взрослому человеку.

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Что необходимо знать при покупке метеорита

Находки в виде прилетевших сквозь космические просторы останков планет считаются достаточно редкими, а их реализация осуществляется после проведения необходимых исследований и лабораторных экспертиз. Каждый поступающий на продажу небесный объект:

Имеет сертификат установленного образца.

Копии документов, подтверждающих время и место находки.

Уникальный номер, под которым он занесен в международный единый реестр данных.

Отсутствие перечисленных доказательств подлинности небесного тела – реальный шанс приобрести подделку или простой кусок горной породы. Теперь непосредственно о методике ценообразования на подобные находки. Стоимость реализуемого метеорита в основном зависит от:

Веса космического объекта.

Причудливости его формы (порой они бывают весьма интересными в художественном плане).

Состава, наиболее часто встречаются тела, содержащие чистое железо (на Земле в чистом виде не встречается) или состоящие из обожженного каменного минерала.

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