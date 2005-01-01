У Раді зареєстрували законопроект про дистанційну, надомну роботу і гнучкий графік

Одну з форм віддаленої роботи через пандемію запропонували прописувати в трудовому договорі.

На сайті Верховної Ради з'явився проект закону про віддалену роботу. Його зареєструвала глава комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. Проект закону № 4051 пропонує законодавчо закріпити дистанційну і надомну форму роботи, а також розширює можливості переходу на гнучкий графік.

- Пандемія COVID-19 вносить зміни не тільки в наше життя, але і в Трудовий кодекс. В Україні на законодавчому рівні можуть з'явитися дві форми роботи – дистанційна і надомна. Про це йдеться в новому законопроекті № 4051, поданому за ініціативою голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової. Працівники зможуть без проблем поєднувати дистанційну роботу і роботу в звичайному режимі. Крім того, законопроектом передбачається переведення на гнучкий режим. Але про це роботодавець повинен повідомити не пізніше ніж за два місяці, - йдеться в повідомленні "Слуги народу", яку представляє Третьякова.

У проекті закону говориться, що перейти на гнучкий графік можна буде з ініціативи, як працівника, так і роботодавця. У пояснювальній записці депутат зазначає, що під час пандемії COVID-19 більше 35% працівників перейшли на роботу вдома, а провідні компанії світу вважають віддалену роботу перспективним варіантом.

2 вересня Кабінет міністрів прописав можливість проведення віддалених засідань.