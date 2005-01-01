Нанять стороннего переводчика или обучить собственных сотрудников: что лучше?

Некоторые руководители компаний считают обучение английскому языку сотрудников лишь дополнительными расходами, практически не приносящими дивидендов. В самом деле — какой смысл вкладываться в сотрудников при возможности нанять стороннего переводчика. Обученный работник может уйти к конкурентам либо попросить повышение зарплаты, ведь его квалификация выросла. Да и работу с иностранными партнерами и клиентами ведут далеко не все фирмы. Ниже будут рассмотрены несколько причин, почему стоит задуматься о такой инвестиции в собственный персонал.

Развитие компании

Фирма не стремящаяся осваивать новые рынки, обречена на неудачи. В бизнесе нет понятия стабильное существование, рост должен быть постоянен, иначе быстро наступит спад, стагнация. Выход на зарубежные рынки должен быть целью любой компании. Чтобы вести адекватные, конструктивные переговоры с заграничными партнерами, нужны сотрудники способные разговаривать на иностранном языке.

Так ли выгоден аутстаффинг?

Многие фирмы сталкивающиеся с необходимостью ведения переговоров с иностранцами, прибегают к помощи сторонних переводчиков. Такое решение имеет очевидные минусы:

Хорошие переводчики дорого берут за услуги;

Качественные сотрудники нарасхват, не факт, что в их графике найдется время в нужный момент;

То что человек является знатоком иностранного языка не делает его профессионалом в сфере деятельности компании. Он может не быть сведущим в каких-либо особенностях фирмы или деятельности, что может привести к неточному переводу или некорректным формулировкам.

Командировки станут дешевле

Эта выгода не совсем очевидна, но станет приятной неожиданностью. За счёт того, что сотрудник владеет иностранным языком, появляется возможность сэкономить:

На переводчике. Зарубежные специалисты стоят недешево. Везти дополнительного сотрудника для перевода — удваивать расходы.

Стоимость проезда, проживания. Работник знающий английский способен самостоятельно заказать билеты, забронировать отель на сайтах иностранных компаний предоставляющих такие услуги. Нет необходимости пользоваться услугами посредников, берущих деньги за то, что перевели иностранный сайт на русский язык.

На дополнительных расходах. Сотрудник сможет самостоятельно пользоваться необходимыми услугами: заказывать такси, еду, перемещаться по городу. Не нужно пользоваться рекомендованными сервисами, имеющими возможность общаться с клиентом на русском языке. Чаще всего они стоят дороже.

Разговор на одном языке с партнером и клиентами

Иностранные партнеры оценят знание английского языка у сотрудников отправленных на переговоры. Это существенно экономит время, так как синхронный перевод тратит драгоценные для бизнеса секунды. Работник, обладающий профессиональными знаниями в сфере фирмы сможет быстро и точно отреагировать на любое замечание партнера.

Подсмотрено у профессионалов

В наш цифровой век вся информация находится в свободном доступе в сети интернет. Человек ограниченный родным языком может изучать опыт только соотечественников. В быстроразвивающихся областях: менеджмент, маркетинг, реклама, цифровые технологии, перевод публикаций, книг из зарубежных источников может затягиваться на несколько лет, что приводит к безнадежному отставанию от конкурентов, уже вовсю пользующихся наработками иностранных коллег.

Что касается опасений работодателя касаемо того, что сотрудник его покинет, как только повысит квалификацию, то направление работника на курсы дополнительного образования в большинстве случаев только улучшит лояльность к компании. Глупо уходить с места, на котором чувствуется забота руководства о развитии и персональном росте своих подчиненных. При прочих адекватных условиях труда, корпоративное обучение английскому языку, заказать которое вы можете в компании "Business Language", наоборот снизит текучесть кадров за счет повышения самодисциплины сотрудников и сплочению коллектива.