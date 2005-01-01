Хостели прирівняють до готелів: як це відгукнеться українцям

У першому читанні депутати ухвалили законопроект, який покликаний вдихнути нове життя в легально працюючі хостели. Якщо документ пройде друге читання, їх стануть називати готелями з усіма наслідками, що випливають звідси правами. Чому депутати поставили це питання в пріоритет на новій сесії і як може вирішитися проблема з нелегальними нічліжками?

Тризірковий притулок

За нинішнім законодавством, бути господарями готелів і кемпінгів можуть тільки юридичні особи. Те, що в європейській туристичній практиці називається хостелом, в Україні іменується "послугою з тимчасового розміщення". Надавати її дозволено ФОП (фізичним особам - підприємцям). Але тут став хоч табуретки, хоч крісла від кутюр, не отримаєш жодної зірки.

Законопроектом, за який проголосував 251 народний депутат, пропонується усунути цю несправедливість і зрівняти в правах на готельний бізнес ФОП і комерційні структури.

За оцінками представника Київської туристичної асоціації Антона Тараненко, в одній лише столиці є близько ста приватних хостелів, які можуть претендувати на офіційний статус міні-готелів.

- Я думаю, що законопроект будуть допрацьовувати, тому що зараз в ньому не виписані чіткі вимоги до ФОП. Але якщо такий закон приймуть, бізнес приватних підприємців наділять правом на отримання категорії, - говорить Тараненко.

Нелегалів в упор не помічають

Тим часом як і раніше повз увагу влади проходять нелегальні хостели, простіше кажучи, нічліжки, влаштовані в звичайних квартирах багатоповерхових будинків. І це всього один приклад з тисячі! Минуло півтора року, як мешканці будинку по вулиці Васильківській у Києві ведуть відчайдушну боротьбу з незаконним бізнесом, а стіну не можуть пробити.

- На початку липня ми знову написали колективний лист, зібрали всі листи і заяви, які розсилали раніше, - каже Ірина, мешканка нещасливого будинку. - Нам відповіли з мерії, прокуратури, з райадміністрації, навіть приходила комісія на чолі з начальником ЖЕКу акт складати про наявність хостелу. Але все написали, що переправили скарги в поліцію району. А поліція нічого не відповіла. Ніби її в природі немає!

Ірина зазначає, що зараз в Києві діяльність хостелів офіційно заборонена в зв'язку з коронавірусом.

- А у нас що не день, то нова "бригада". Ми не знаємо, хто ці люди, звідки приїхали, що привезли. Люди похилого віку з квартири бояться виходити, щоб не підхопити на сходовій клітці вірус.

У Раду минулого скликання було подано кілька варіантів законопроектів, які повинні були врегулювати існування саморобних хостелів в житлових будинках, ввести хоч якісь вимоги і обмеження. Але депутати все зарубали - на корені.

- Я кілька років б'юся над цією проблемою, але проти виступає величезне лобі, величезні гроші, - каже депутат VIII скликання Юрій Левченко, автор одного із законопроектів. - Безпосередньо підкуповувалися депутати, розгорталися цілі кампанії з підтримки цього напівлегального бізнесу. Наприклад, мене звинувачували, що я хочу заборонити людям здавати квартири в оренду. Це повна маячня!

Чекаємо нового закону про туризм

В Українському законодавстві немає слова "хостел". Антон Тараненко вважає, що положення може поправити новий закон "Про туризм", який зараз розробляється і в якому це поняття отримає правовий статус і розтлумачення. Будуть правила гри - буде простіше говорити про порушення.

- Зараз багато орендодавців квартир під хостели позиціонують себе як підприємці і навіть платять невеликі податки. Коли приходить поліція, показують корінці: які можуть бути претензії? Коли випишуть норми, всі заклади, які під них не підпадатимуть, підлягають закриттю. В кінці цього року, можливо, ми вже будемо мати готовий документ, - каже Антон Тараненко.

Але якщо виконавча влада, поліція будуть свідомо закривати очі на порушення, ніякий закон не допоможе впоратися з нелегальним сектором, констатує експерт. І практика це, на жаль, доводить.