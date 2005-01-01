Что лучше купить: новый или б/у скутер?

Что лучше купить: новый или б/у скутер?

Скутеры – функциональный и универсальный транспорт для города или дачи. Но не всегда есть смысл покупать новую технику. К примеру, если аппарат нужен вам только для поездок на работу, тогда лучше обратиться в компанию Dvako.com.ua и приобрести б/у скутер. Но в чем же преимущество такого решения?

Почему стоит купить б/у скутер?

Главная причина приобрести подержанную мототехнику – ее низкая цена. К примеру, если новый Yamaha Vino стоит около 25-26 тыс. грн., то б/у аппарат обойдется покупателю в 14,5-15 тыс. грн. Таким образом вы сможете сэкономить несколько сотен долларов, и при этом получить надежный аппарат, который прослужит не менее 8 лет.

Еще одной причиной купить подержанный японский скутер являются минимальные поставки новой техники. Удивительно, но найти новый мотороллер фирмы Ямаха, Сузуки или Хонда в Украине практически нереально. И в этом случае покупателю стоит обратить внимание на подержанные мотороллеры, доставленные прямо из Японии.

Не последнюю роль играет и состояние техники. Все аппараты, которые есть в каталоге компании Двако, проходят предпродажную подготовку. Она включает в себя полную диагностику и ремонт скутера. А это значит, что вы получаете рабочую «лошадку», которая практически не отличается от нового байка. Кроме того, на всю нашу мототехнику дается официальная гарантия, что является лучшим подтверждением ее качества.

Что вы получаете, обращаясь в компанию Dvako?

Наш магазин уже более 5 лет занимается продажей надежных японских б/у скутеров. В каталог компании входят десятки моделей известных производителей, среди которых техника фирмы Ямаха, Сузуки и Хонда. Все аппараты проходят строгую проверку, и только после этого попадают на «прилавок» интернет-магазина.

Своим клиентам мы гарантируем:

Разумные цены. Мы регулярно устраиваем акции и распродажи, что значительно снижает стоимость техники.

Оперативную доставку. Транспортировка скутеров осуществляется по Киеву, области и Украине.

Квалифицированное обслуживание. Консультанты компании помогут выбрать мотороллер, расскажут о нюансах обслуживания скутеров, найдут подходящую экипировку или необходимые запчасти.

Широкий выбор техники. У нас вы найдете аппараты для поездок по городу, даче или легкому бездорожью. В ассортименте есть как классические, так и современные модели скутеров.

Еще одна фишка интернет-магазина Двако – собственный выставочный зал. Посетив наш шоу рум, вы сможете устроить тест-драйв понравившихся аппаратов, подобрать экипировку, купить запчасти и комплектующие для мототехники.