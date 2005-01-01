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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Аварийная и сезонная очистка ливневых канализационных стоков
Проложенные подземным способом столичные ливневые канализационные стоки представляют собой достаточно сложную трубопроводную систему. Ее конструкция устроена по принципу полноводной реки, которую наполняют менее крупные речки и ручьи. Даная разветвленная сеть:
Аварийные ситуации в виде огромных луж-озер на городских улицах и затопленных подвалов домов – не что иное, как следствие образовавшегося в канализационном трубопроводе засора. Определенных нормативов, когда именно или через какой период эксплуатации должна проводиться плановая прочистка ливневой канализации, не существует. Поэтому независимо от наличия или отсутствия нареканий в адрес ее работы со стороны ведомственных, коммерческих организаций или индивидуальных пользователей:
Они должны регулярно заказывать услугу ее профилактического осмотра, очистки отстойников (при их наличии) и устранения уже начавших образовываться засоров в виде илисто-песчаных отложений. Осенний период – оптимальное время успеть выполнить все необходимые мероприятия до выпадения обильных осадков.
Обязательное использование специальной техники
Профессиональная прочистка ливневых канализационных трубопроводов подразумевает использование специальной техники, без которой качественно выполнить весь комплекс необходимых работ попросту невозможно. Речь идет о таком оборудовании, как:
Для качественного профилактического осмотра используется дистанционная видео диагностика и теле инспекция. С помощью специального оборудования оператор может изучить состояние канализационного слива на расстояние до 15м.
Получить более полную информацию и заказать проведение профилактической диагностики, а также очистки ливневой канализации, можно с помощью сайта компании, предоставляющей данный вид услуг на высоком профессиональном уровне. Для срочного аварийного вызова специалистов на ресурсе предусмотрена опция онлайн связи с дежурным диспетчером. Время выезда бригады со всем необходимым оборудованием составляет 10 минут после поступления заявки.
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