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Керамическая плитка – покрытие под любой дизайн
При установке напольного покрытия домовой и придомовой территории необходимо использовать материал с эстетичным видом, высокой практичностью и прочностью. Керамическая плитка идеально подходит под указанные требования, ведь данный материал долгое время сохраняет привлекательный вид без особого ухода.
Особенности применения плиточного покрытия
Кафель устанавливают не только внутри жилища, материал также считается оригинальным украшением для офиса, магазина, фасада дома и иных сооружений. В зависимости от выбранного помещения используют особую плитку:
Плитку применяют и для облицовки стен, в данном случае необходим глянцевый кафель. При выборе плитки особое внимание уделяют гладкости поверхности. Кафель должен быть с антискользящей поверхностью, чтобы уменьшить количество травм.
Ключевые достоинства керамической плитки
Популярность плитки из керамики также обуславливается большим списком преимуществ, которыми не может похвастаться другой материал. Плитка имеет десятки различных стилей, которые подходят для любых помещений и условий. Основные достоинства плиты из керамики:
Также керамическая плитка достаточно проста в уходе. Очищается поверхность без использования специальных или агрессивных химических средств. Для удаления жира применяют обыкновенное моющее средство, а регулярную очистку проводят теплой водой.
Стоимость керамической плитки
Компания Старкбуд предлагает купить плитку на пол от крупнейших мировых и отечественных производителей напольных покрытий. Цена за изделие зависит от выбранного стиля, формы, поверхности, цвета, способа применения и производителя. Товары в представленном каталоге идеально подходят для использования керамической плиты в помещении и на улице.
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