Керамическая плитка – покрытие под любой дизайн

При установке напольного покрытия домовой и придомовой территории необходимо использовать материал с эстетичным видом, высокой практичностью и прочностью. Керамическая плитка идеально подходит под указанные требования, ведь данный материал долгое время сохраняет привлекательный вид без особого ухода.

Особенности применения плиточного покрытия

Кафель устанавливают не только внутри жилища, материал также считается оригинальным украшением для офиса, магазина, фасада дома и иных сооружений. В зависимости от выбранного помещения используют особую плитку:

Для бассейнов, террас и фасадов – с водоотталкивающей поверхностью и защитой от перепадов температур.

с водоотталкивающей поверхностью и защитой от перепадов температур. Для офисов и торговых залов с большой проходимостью – с повышенной ударопрочностью и защитой к истиранию.

– с повышенной ударопрочностью и защитой к истиранию. Для ступенек к дому, ванных комнат и кухонь – керамогранит с устойчивостью к влаге и химическим веществам.

Плитку применяют и для облицовки стен, в данном случае необходим глянцевый кафель. При выборе плитки особое внимание уделяют гладкости поверхности. Кафель должен быть с антискользящей поверхностью, чтобы уменьшить количество травм.

Ключевые достоинства керамической плитки

Популярность плитки из керамики также обуславливается большим списком преимуществ, которыми не может похвастаться другой материал. Плитка имеет десятки различных стилей, которые подходят для любых помещений и условий. Основные достоинства плиты из керамики:

Пожаробезопасность. Плитка относится к негорючим материалам, поэтому при воздействии высоких температур (пожар, погода) не возгорается и не выделяет вредных веществ. Экологичность. Изделие безопасно для человека и окружающей среды, ведь в состав плиты входят природные материалы (окиси металлов, песчаные, глинистые и иные породы). Морозоустойчивость. В осенне-зимний период поверхность плитки не потрескается под воздействием низких температур, поэтому она идеальна для наружной отделки. Идеальная теплопроводность. При установке системы «теплый пол» керамическая плита быстро нагревается и хорошо сохраняет тепло. Влагонепроницаемость. Поверхность не впитывает влагу, что надежно защищает конструкцию, плита не потеряет вид даже после длительного воздействия с водой. Износостойкость. Керамика и керамогранит не разрушаются от воздействия с абразивными предметами и агрессивными химическими веществами. Биологическая устойчивость. На поверхности материала не появляются различные мелкие насекомые, вредные бактерии и иные микроорганизмы.

Также керамическая плитка достаточно проста в уходе. Очищается поверхность без использования специальных или агрессивных химических средств. Для удаления жира применяют обыкновенное моющее средство, а регулярную очистку проводят теплой водой.

Стоимость керамической плитки

Компания Старкбуд предлагает купить плитку на пол от крупнейших мировых и отечественных производителей напольных покрытий. Цена за изделие зависит от выбранного стиля, формы, поверхности, цвета, способа применения и производителя. Товары в представленном каталоге идеально подходят для использования керамической плиты в помещении и на улице.