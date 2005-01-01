Форекс трейдер. Хто він, що робить і скільки заробляє

Форекс трейдер - це сучасна професія для незалежних людей готових присвятити себе роботі на фінансових ринках.

Свобода пересування, робота з графіками, а не з людьми, твій дохід залежить тільки від тебе - ось ті основні речі які залучають присвятити себе професії трейдер.

Кожен, хто хоча б раз шукав відомості про відкриття онлайн-бізнесу або можливості якомога більше заробити, наштовхувався на сайти тематики «Forex».

Багатьох чіпляли цифри, які можливо було отримати, і терміни, за які це було реально зробити.

Самовпевнених і ледачих чекало розчарування.

Ті, кому вистачало посидючості, терпіння і самовладання, досягали успіху. Справжній професіонал Костянтин Кондаков http://politrada.com/dossier/Konspolitrada.com/dossier/Konstantin-Georgievich-Kondakov/tantin-Georgievich-Kondakov/ ділиться своїм досвідом та напрацюваннями з усіма бажаючими як заробляти на валютному ринку.

Хто такий трейдер і в чому сенс його роботи

На сьогоднішній день торгівля на ринку Форекс є однією з доступних сфер де може реалізувати себе людина на шляху до фінансової свободи.

Для простоти розуміння варто сказати, що трейдером є біржовий спекулянт, який видобуває прибуток з процесу торгівлі: купуючи дешевше і продаючи дорожче або укладаючи контракти на зниження або підвищення курсу активу.

У розвинених капіталістичних країнах спекуляція є цілком законною діяльністю, якою займаються представники різних соціальних класів, в тому числі і олігархи зі списку Forbes.

Користь від спекулянтів також є:

cаме їм вдається підтримувати реальний попит на валюту і акції;

вони не дозволяють національним банкам здійснювати на свій розсуд контроль ринкової вартості;

іноді приходять на допомогу підприємцям при страхуванні ризиків.

Основною складовою роботи трейдера є постійний моніторинг поведінки ринку, який вельми мінливий і залежить від багатьох факторів. Більше інформації та практичних порад на сайті https://kondakov.org/

Підходи трейдерів до торгівлі

Робота кожного трейдера - унікальна. Адже людський фактор присутній в будь-якій сфері діяльності.

У кожного є свій перелік правил, стратегій, підходів до торгівлі.

Для когось нормою вважається кілька угод в день, інвестування іншого відбувається лише пару-трійку раз за рік.

Аналіз торгової ситуації лежить в основі поділу трейдерів на умовні групи:

трейдери, які займаються технічним аналізом, використовують певні індикатори (графіки, фігури) для вивчення поведінки ціни;

трейдери, які займаються фундаментальним і, найскладнішим, аналізом, відрізняються аналітичним розумом, обробляють великий обсяг інформації (новини фінансів, природні та техногенні катастрофи, фінансові звіти великих компаній та інше), здатний вплинути на фінансовий інструмент;

трейдери, які мають власний метод аналізу, звертаються, наприклад, до теорії ймовірності, використовуваної серед гравців казино;

трейдери, які вважають за краще довіряти власній інтуїції. Таких учасників торгів досить мало і вони, переважно, мають вже величезний досвід роботи.

Найпоширеніший підхід на сьогодні це використання автоматичних торгових систем - форекс радники.

Де працює трейдер

Це можуть бути інвестиційні або брокерські компанії. Однак, акцент в даній темі зроблений саме на одиночних трейдерів, зайнятих самостійною торгівлею.

Найбільш поширеним варіантом є фондова біржа місце, де відбувається купівля або продаж цінних паперів, укладаються біржові контракти (ф'ючерси, опціони). Доступ до біржі здійснюється через брокерів.

На ринку Форекс, раніше, торгували валютою тільки великі банки і інвестори. Раніше, це було доступно лише заможним людям і організаціям. Зараз будь-який трейдер має можливість користуватися послугами Форекс брокера і здійснювати онлайн-торгівлю з домашнього ПК.

Є ряд і інших бірж, наприклад, сировинних. Тут трейдери відчувають свої аналітичні здібності при роботі з нафтою, газом, сільгосппродукцією.

Бінарні опціони, що існують тільки в мережі, є найбільш простою і доступною біржею, в бінарних опціонах самі вирішують виграли ви чи ні.

Скільки заробляє трейдер

Тут немає фіксованої ставки, як у найманого працівника компанії. Швидше, трейдер - це бізнесмен, чий дохід повністю залежить від виручки за конкретний часовий період. Суми, які здатний отримувати трейдер, обумовлені тими навичками і вміннями, якими він наділений. У професійних трейдерів, що працюють на Forex не менше 3-5 років, зазвичай є економічна освіта, ними застосовуються свої стратегії для обмеження ризиків, вони мають куди вищий дохід, а, головне, більш стабільний ніж у трейдерів-гравців.

До групи гравців відносяться дилетанти. Це справжнє «гарматне м'ясо» для дилінгових центрів. Такі зазвичай проходять двотижневі курси в навчальних центрах, які співпрацюють з діліг-центрами. Трейдери-гравці впевнені, що Форекс - це вдалий варіант швидкого збагачення, або відмінна заміна казино, карткових і комп'ютерних ігор. Є серед них і особи, у яких просто немає покликання займатися саме трейдерством.

Щомісячний заробіток середньостатистичного (професійного) трейдера, становить близько 3 000-10 000 $. Перший зароблений мільйон стає приводом залишити посаду і перетворитися в забезпеченого безробітного. Мільярди заробити навряд чи вдасться, та й сенсу немає. Ніхто на ринку не зможе викупити такий обсяг, та й такі суми вже стануть впливати на сам ринок. Так що, оптимальний варіант, все-таки перший. Отримані кошти трейдер може вкласти в нерухомість або землю, в свій бізнес або інвестувати в іншу компанію. Адже забезпеченого життя можливо досягти за умови, що є пасивний прибуток.