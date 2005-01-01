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Форекс трейдер. Хто він, що робить і скільки заробляє
Форекс трейдер - це сучасна професія для незалежних людей готових присвятити себе роботі на фінансових ринках.
Свобода пересування, робота з графіками, а не з людьми, твій дохід залежить тільки від тебе - ось ті основні речі які залучають присвятити себе професії трейдер.
Кожен, хто хоча б раз шукав відомості про відкриття онлайн-бізнесу або можливості якомога більше заробити, наштовхувався на сайти тематики «Forex».
Багатьох чіпляли цифри, які можливо було отримати, і терміни, за які це було реально зробити.
Самовпевнених і ледачих чекало розчарування.
Ті, кому вистачало посидючості, терпіння і самовладання, досягали успіху. Справжній професіонал Костянтин Кондаков http://politrada.com/dossier/Konspolitrada.com/dossier/Konstantin-Georgievich-Kondakov/tantin-Georgievich-Kondakov/ ділиться своїм досвідом та напрацюваннями з усіма бажаючими як заробляти на валютному ринку.
Хто такий трейдер і в чому сенс його роботи
На сьогоднішній день торгівля на ринку Форекс є однією з доступних сфер де може реалізувати себе людина на шляху до фінансової свободи.
Для простоти розуміння варто сказати, що трейдером є біржовий спекулянт, який видобуває прибуток з процесу торгівлі: купуючи дешевше і продаючи дорожче або укладаючи контракти на зниження або підвищення курсу активу.
У розвинених капіталістичних країнах спекуляція є цілком законною діяльністю, якою займаються представники різних соціальних класів, в тому числі і олігархи зі списку Forbes.
Користь від спекулянтів також є:
Основною складовою роботи трейдера є постійний моніторинг поведінки ринку, який вельми мінливий і залежить від багатьох факторів. Більше інформації та практичних порад на сайті https://kondakov.org/
Підходи трейдерів до торгівлі
Робота кожного трейдера - унікальна. Адже людський фактор присутній в будь-якій сфері діяльності.
У кожного є свій перелік правил, стратегій, підходів до торгівлі.
Для когось нормою вважається кілька угод в день, інвестування іншого відбувається лише пару-трійку раз за рік.
Аналіз торгової ситуації лежить в основі поділу трейдерів на умовні групи:
Найпоширеніший підхід на сьогодні це використання автоматичних торгових систем - форекс радники.
Де працює трейдер
Це можуть бути інвестиційні або брокерські компанії. Однак, акцент в даній темі зроблений саме на одиночних трейдерів, зайнятих самостійною торгівлею.
Найбільш поширеним варіантом є фондова біржа місце, де відбувається купівля або продаж цінних паперів, укладаються біржові контракти (ф'ючерси, опціони). Доступ до біржі здійснюється через брокерів.
На ринку Форекс, раніше, торгували валютою тільки великі банки і інвестори. Раніше, це було доступно лише заможним людям і організаціям. Зараз будь-який трейдер має можливість користуватися послугами Форекс брокера і здійснювати онлайн-торгівлю з домашнього ПК.
Є ряд і інших бірж, наприклад, сировинних. Тут трейдери відчувають свої аналітичні здібності при роботі з нафтою, газом, сільгосппродукцією.
Бінарні опціони, що існують тільки в мережі, є найбільш простою і доступною біржею, в бінарних опціонах самі вирішують виграли ви чи ні.
Скільки заробляє трейдер
Тут немає фіксованої ставки, як у найманого працівника компанії. Швидше, трейдер - це бізнесмен, чий дохід повністю залежить від виручки за конкретний часовий період. Суми, які здатний отримувати трейдер, обумовлені тими навичками і вміннями, якими він наділений. У професійних трейдерів, що працюють на Forex не менше 3-5 років, зазвичай є економічна освіта, ними застосовуються свої стратегії для обмеження ризиків, вони мають куди вищий дохід, а, головне, більш стабільний ніж у трейдерів-гравців.
До групи гравців відносяться дилетанти. Це справжнє «гарматне м'ясо» для дилінгових центрів. Такі зазвичай проходять двотижневі курси в навчальних центрах, які співпрацюють з діліг-центрами. Трейдери-гравці впевнені, що Форекс - це вдалий варіант швидкого збагачення, або відмінна заміна казино, карткових і комп'ютерних ігор. Є серед них і особи, у яких просто немає покликання займатися саме трейдерством.
Щомісячний заробіток середньостатистичного (професійного) трейдера, становить близько 3 000-10 000 $. Перший зароблений мільйон стає приводом залишити посаду і перетворитися в забезпеченого безробітного. Мільярди заробити навряд чи вдасться, та й сенсу немає. Ніхто на ринку не зможе викупити такий обсяг, та й такі суми вже стануть впливати на сам ринок. Так що, оптимальний варіант, все-таки перший. Отримані кошти трейдер може вкласти в нерухомість або землю, в свій бізнес або інвестувати в іншу компанію. Адже забезпеченого життя можливо досягти за умови, що є пасивний прибуток.
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