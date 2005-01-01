Контейнерні перевезення вантажів

Доставка вантажів по країні і за кордон отримала розвиток з появою професійної логістики і з розвитком сучасних технологій. Країни й континенти, мегаполіси та малі міста зв'язуються за допомогою вантажних перевезень контейнерного типу. При цьому доставка вантажів здійснюється сьогодні не тільки великими спеціалізованими фірмами. Нерідко люди довіряють цю роботу і фізичним особам.

Чи є при цьому гарантія? Ніякої. Адже, на відміну від великих компаній, такі перевізники-одинаки не гарантують нічого - ні страховки, ні збереження вантажу, що перевозиться, в той час як профільні фірми готові запропонувати вигідне і зручне страхування, а також повний супровід на всьому шляху проходження. І, звичайно, найвигіднішим способом перевезення є контейнерні перевезення - ціни доступніші, ніж при транспортуванні іншим способом.

Типи перевезень в контейнерах

Сьогодні багато компаній готові запропонувати різні види перевезень, вони сприяють швидкому і надійному товаро- і вантажообігу між різними містами, країнами і навіть континентами. Є компанії, які спеціалізуються на одному виді перевезень, є і такі, які вдало поєднують кілька типів. До числа таких універсальних компаній відноситься, наприклад, компанії групи ZAMMLER, які працюють на цьому ринку з 2007 року і вже накопичили немалий досвід і на сьогодні вийшли в абсолютні лідери в обсягах контейнерних відправок.

Як і інші сучасні компанії, що йдуть в ногу з часом, ця компанія працює в декількох напрямках, в тому числі забезпечує перевезення наступного типу:

морські, що розрізняються на внутрішні, мультимодальні та міжконтинентальні. Тарифи на контейнерні перевезення морем є сьогодні найдоступнішими, а тому міжнародні морські перевезення це найбільш вигідний та зручний спосіб. Судна-контейнеровози доставляють практично будь-які види вантажів, включаючи сипучі, горючі, рідкі, швидкопсувні товари. Єдиний мінус таких перевезень - це те, що їх швидкість і терміни виконання в великій мірі залежать від погодних умов;

залізничні, які завдяки високій організованості залізниці доставки здійснюються без порушення графіка, в термін, при цьому застосовуються більш дрібні контейнери, в порівнянні з морськими. Завдяки наявності власного парку контейнерів різних видів компанія успішно здійснює перевезення різних видів;

автотранспортні - найбільш поширені перевезення. Для таких перевезень практично немає обмежень за маршрутами - їх можна здійснювати як на далекі, так і на середні відстані, в будь-яких областях, де є автомобільні дороги. Вони активно застосовуються у вигляді самостійного способу доставки, а також для організації змішаних перевезень. Кілька контейнерів можна встановити на один контейнеровоз;

авіаперевезення - їх теж використовують, але набагато рідше, так як авіаперевезення хоч і є найбільш швидкісними, вони ж і найдорожче і тому менш вигідне. Їх зазвичай застосовують там, де використання іншої доставки обмежене або неможливе.

Хто користується контейнерними перевезеннями?

Потенційними клієнтами компанії по організації вантажних транспортних контейнерних перевезень можуть бути фізособи і фірми. Найчастіше до послуг такого роду вдаються підприємства-виробники різної продукції, фабрики, різноманітні невеликі транспортні компанії, а також активно їх використовують і фізичні особи.

Типи контейнерів

Для того щоб транспортування була якісним, надійним, гарантувало збереження вантажу, що доставляється і при цьому обійшлося по можливості дешево, потрібно знати, як правильно вибирати відповідний вантажу контейнер.

Основні типи контейнерів:

стандартні - це найбільш поширені і застосовуються для багаторазового використання прості контейнери. Як правило, вони завжди єдиного розміру в залежності від перевезеного обсягу і розрахункової ваги;

контейнери нестандартного типу - це високі контейнери для негабаритного вантажу;

відкриті, їх ще називають вентильованими;

контейнери-рефрижератори;

спеціалізовані контейнери;

танк-контейнери - вельми затребувані контейнери, про які варто сказати окремо. Ємності цих контейнерів використовуються при транспортуванні особливих вантажів в рідкому або зрідженому (газ) вигляді. Зазвичай такі контейнери забезпечені шаром гідроізоляції і можуть підігріватися або, навпаки, охолоджуватися в процесі пересування;

контейнери для перевезення термогрузів або ізотермічні контейнери тощо.

Плюси і мінуси контейнерних перевезень

До позитивних моментів контейнерних перевезень потрібно віднести те, що вони місткі, не потребують додаткових складів для зберігання, витримують практично будь-яку погоду і не вимагають трудовитрат людей при навантаженні і розвантаженні. Їх важко зіпсувати, зламати, вони збережені, як і вантаж, що в них перевозиться.

За ціною такі перевезення значно економніші інших, також вони легше піддаються контролю і логістичним схемам.

Однак є і невеликі мінуси, пов'язані з тим, що доводиться враховувати особливу методику завантаження у вагон і на платформу, а також те, що у них не так багато різновидів. Втім, численні переваги контейнерів перекривають ці нечисленні їх недоліки.