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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Контейнерні перевезення вантажів
Доставка вантажів по країні і за кордон отримала розвиток з появою професійної логістики і з розвитком сучасних технологій. Країни й континенти, мегаполіси та малі міста зв'язуються за допомогою вантажних перевезень контейнерного типу. При цьому доставка вантажів здійснюється сьогодні не тільки великими спеціалізованими фірмами. Нерідко люди довіряють цю роботу і фізичним особам.
Чи є при цьому гарантія? Ніякої. Адже, на відміну від великих компаній, такі перевізники-одинаки не гарантують нічого - ні страховки, ні збереження вантажу, що перевозиться, в той час як профільні фірми готові запропонувати вигідне і зручне страхування, а також повний супровід на всьому шляху проходження. І, звичайно, найвигіднішим способом перевезення є контейнерні перевезення - ціни доступніші, ніж при транспортуванні іншим способом.
Типи перевезень в контейнерах
Сьогодні багато компаній готові запропонувати різні види перевезень, вони сприяють швидкому і надійному товаро- і вантажообігу між різними містами, країнами і навіть континентами. Є компанії, які спеціалізуються на одному виді перевезень, є і такі, які вдало поєднують кілька типів. До числа таких універсальних компаній відноситься, наприклад, компанії групи ZAMMLER, які працюють на цьому ринку з 2007 року і вже накопичили немалий досвід і на сьогодні вийшли в абсолютні лідери в обсягах контейнерних відправок.
Як і інші сучасні компанії, що йдуть в ногу з часом, ця компанія працює в декількох напрямках, в тому числі забезпечує перевезення наступного типу:
Хто користується контейнерними перевезеннями?
Потенційними клієнтами компанії по організації вантажних транспортних контейнерних перевезень можуть бути фізособи і фірми. Найчастіше до послуг такого роду вдаються підприємства-виробники різної продукції, фабрики, різноманітні невеликі транспортні компанії, а також активно їх використовують і фізичні особи.
Типи контейнерів
Для того щоб транспортування була якісним, надійним, гарантувало збереження вантажу, що доставляється і при цьому обійшлося по можливості дешево, потрібно знати, як правильно вибирати відповідний вантажу контейнер.
Основні типи контейнерів:
Плюси і мінуси контейнерних перевезень
До позитивних моментів контейнерних перевезень потрібно віднести те, що вони місткі, не потребують додаткових складів для зберігання, витримують практично будь-яку погоду і не вимагають трудовитрат людей при навантаженні і розвантаженні. Їх важко зіпсувати, зламати, вони збережені, як і вантаж, що в них перевозиться.
За ціною такі перевезення значно економніші інших, також вони легше піддаються контролю і логістичним схемам.
Однак є і невеликі мінуси, пов'язані з тим, що доводиться враховувати особливу методику завантаження у вагон і на платформу, а також те, що у них не так багато різновидів. Втім, численні переваги контейнерів перекривають ці нечисленні їх недоліки.
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