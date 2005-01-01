Перший політ людини в Космос

12 квітня Україна святкує День працівників ракетно-космічної галузі. В цей же день в 1961 році Юрій Гагарін полетів у Космос.

53 роки тому весь світ стежив за першим польотом Юрія Гагаріна на "Сході", який стартував з космодрому "Байконур". В цей день чоловік на космічному кораблі вперше в світі облетів Землю по орбіті.

Політ в навколоземному космічному просторі тривав 108 хвилин.

Юрія Гагаріна до космічного корабля проводжали два дублера: відомий Герман Титов і Григорій Нелюбов. На відміну від Гагаріна і Титова, він не вдягав скафандр, але був готовий здійснити політ у випадку особливих обставин.

За кілька днів до польоту Гагарін написав прощального листа дружині - на випадок, якщо станеться катастрофа. Однак передали їй цей лист лише в 1968 році-після загибелі космонавта в авіакатастрофі.

Політ проходив в повністю автоматичному режимі: конструктори перестрахувалися, так як не знали, збереже космонавт працездатність в умовах невагомості. На крайній випадок Юрію передали особливий код, який дозволяв активізувати ручне управління корабля.

Перед польотом сталася надзвичайна подія: датчик на люку не видав потрібний сигнал при перевірці герметичності. Це могло призвести до перенесення запуску, тому конструктор "Сходу-1" Іванівський в лічені хвилини відвернув 30 гайок, перевіривши і поправивши датчик і знову закрив люк.

На заключній стадії польоту Юрій Гагарін кинув фразу, про яку довгий час нічого не було відомо: "Я горю, прощайте, товариші!". Вся справа в тому, що він не знав, як буде виглядати проходження кораблем щільних шарів атмосфери під час спуску. Побачивши в ілюмінаторі полум'я, він припустив, що корабель охоплений пожежею. Насправді тертя жароміцної обшивки космічного корабля об атмосферу - робочий момент. Тепер космонавти готові до цього яскравого і вражаючого видовища, яке першим побачив Гагарін.

Кадри зйомки переговорів Гагаріна в кабіні корабля і головного конструктора Сергія Корольова на командному пункті - це імітація, зроблена в більш пізній період. У момент реального старту їм було просто не до цього. Після польоту вирішили відновити хроніку подій і попросили Гагаріна і Королева повторювати ті ж слова, що були сказані ними під час зльоту.

На "Сході" не була передбачена посадка космонавтів всередині апарату, що спускається: пілот катапультувався на висоті 1500 метрів. Це з тим, що на кораблі не було двигунів м'якої посадки, що забезпечують безпечне приземлення. Однак через посадки поза корабля Міжнародна аеронавтична федерація відмовлялася реєструвати рекордний політ Гагаріна. Тоді радянські представники оголосимо, що перший космонавт приземлився в кабіні. Фактичні обставини посадки СРСР офіційно визнав тільки в 1964 році.

Під час проходження Гагаріним по килимовій доріжці перед доповіддю Хрущову про успішне здійснення польоту в кадр потрапили розв'язані шнурки на черевику першого космонавта. Ця деталь додала народної любові до Гагаріну. Тим часом Сергій Хрущов, син Микити Хрущова, який був присутній на тій церемонії, запевняє, що шнурки у Гагаріна були в порядку.