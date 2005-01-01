|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Искусственные елки: их достоинства и польза для мировой экологии
Зимний праздник с новогодней красавицей елочкой – это прекрасно, но какой вред приносит экологии вырубка молодняка, когда каждый год миллионы зеленых молодых елок выбрасываются после праздничных мероприятий на улицу. А ведь для выращивания одной такой ели нужно не менее 20 лет.
Жители Украины должны сказать спасибо производителям искусственных елок, реализующих свою продукцию не только среди своих граждан, но и далеко за ее пределами. Большим производителем искусственной елки оптом является магазин Сосна.
Искусственные елки и их достоинства
Давайте рассмотрим все достоинства:
Все плюсы интернет-магазина sosna.kiev.ua
Со всем ассортиментом можно ознакомиться, перейдя на сайт http://sosna.kiev.ua. Цена одной елочки от 123 грн. за единицу товара, есть и элитные, премиум класса любого размера и формы.
Например, ель литая премиум – отличный выбор, если хотите получить максимально реалистичную елку на долгие годы, качество которой будет гораздо выше цены. Ваши гости не смогут отличить данную модель от живой с расстояния более чем 1,5 метра.
Каждый покупатель по своему вкусу и финансовым возможностям может приобрести или заказать, с доставкой до дверей квартиры дерево по невысоким ценам и при этом еще и получить скидки и акции, которые всегда действуют в этом магазине:
Обо всех скидках и акциях можно узнать на сайте магазина http://sosna.kiev.ua. Там же можно просмотреть каталог продукции с фотографиями и описанием товара. Узнать способы доставки и формы оплаты. На сайте представлены все отзывы потенциальных покупателей новогодних аксессуаров по качеству товара и обслуживанию продавцов.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com