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Искусственные елки: их достоинства и польза для мировой экологии

Зимний праздник с новогодней красавицей елочкой – это прекрасно, но какой вред приносит экологии вырубка молодняка, когда каждый год миллионы зеленых молодых елок выбрасываются после праздничных мероприятий на улицу. А ведь для выращивания одной такой ели нужно не менее 20 лет.

Искусственная елка из магазина Сосна (sosna.kiev.ua)Жители Украины должны сказать спасибо производителям искусственных елок, реализующих свою продукцию не только среди своих граждан, но и далеко за ее пределами. Большим производителем искусственной елки оптом является магазин Сосна.

Искусственные елки и их достоинства

Давайте рассмотрим все достоинства:

  • самое главное достоинство – гипоаллергенные материал, из которого изготавливается дерево, безвреден и не вызывает аллергии у детей и взрослых, страдающий аллергическим реакциями;
  • ель пожаробезопасна, при попадании огня елка превращается в золу и не загорается;
  • многоразовость в использовании, со временем не теряет свой цвет и яркость, сохраняет свою форму, не сыпется и не разрушается;
  • на каждый товар имеется сертификат качества со 100% гарантией.

Все плюсы интернет-магазина sosna.kiev.ua

Со всем ассортиментом можно ознакомиться, перейдя на сайт http://sosna.kiev.ua. Цена одной елочки от 123 грн. за единицу товара, есть и элитные, премиум класса любого размера и формы.

Ель литая Премиум Голубая от магазина Sosna.kiev.uaНапример, ель литая премиум – отличный выбор, если хотите получить максимально реалистичную елку на долгие годы, качество которой будет гораздо выше цены. Ваши гости не смогут отличить данную модель от живой с расстояния более чем 1,5 метра.

Каждый покупатель по своему вкусу и финансовым возможностям может приобрести или заказать, с доставкой до дверей квартиры дерево по невысоким ценам и при этом еще и получить скидки и акции, которые всегда действуют в этом магазине:

  • среди покупателей, приславших на сайт магазина фото своей украшенной елочки, разыгрывается приз;
  • гибкая система скидок, которая начинает действовать при покупке от двух единиц товара;
  • декорированная маленькая елочка в подарок идет каждому покупателю при покупке елки выше 2 метров.

Обо всех скидках и акциях можно узнать на сайте магазина http://sosna.kiev.ua. Там же можно просмотреть каталог продукции с фотографиями и описанием товара. Узнать способы доставки и формы оплаты. На сайте представлены все отзывы потенциальных покупателей новогодних аксессуаров по качеству товара и обслуживанию продавцов.

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