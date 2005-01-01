Искусственные елки: их достоинства и польза для мировой экологии

Зимний праздник с новогодней красавицей елочкой – это прекрасно, но какой вред приносит экологии вырубка молодняка, когда каждый год миллионы зеленых молодых елок выбрасываются после праздничных мероприятий на улицу. А ведь для выращивания одной такой ели нужно не менее 20 лет.

Жители Украины должны сказать спасибо производителям искусственных елок, реализующих свою продукцию не только среди своих граждан, но и далеко за ее пределами. Большим производителем искусственной елки оптом является магазин Сосна.

Искусственные елки и их достоинства

Давайте рассмотрим все достоинства:

самое главное достоинство – гипоаллергенные материал, из которого изготавливается дерево, безвреден и не вызывает аллергии у детей и взрослых, страдающий аллергическим реакциями;

ель пожаробезопасна, при попадании огня елка превращается в золу и не загорается;

многоразовость в использовании, со временем не теряет свой цвет и яркость, сохраняет свою форму, не сыпется и не разрушается;

на каждый товар имеется сертификат качества со 100% гарантией.

Все плюсы интернет-магазина sosna.kiev.ua

Со всем ассортиментом можно ознакомиться, перейдя на сайт http://sosna.kiev.ua. Цена одной елочки от 123 грн. за единицу товара, есть и элитные, премиум класса любого размера и формы.

Например, ель литая премиум – отличный выбор, если хотите получить максимально реалистичную елку на долгие годы, качество которой будет гораздо выше цены. Ваши гости не смогут отличить данную модель от живой с расстояния более чем 1,5 метра.

Каждый покупатель по своему вкусу и финансовым возможностям может приобрести или заказать, с доставкой до дверей квартиры дерево по невысоким ценам и при этом еще и получить скидки и акции, которые всегда действуют в этом магазине:

среди покупателей, приславших на сайт магазина фото своей украшенной елочки, разыгрывается приз;

гибкая система скидок, которая начинает действовать при покупке от двух единиц товара;

декорированная маленькая елочка в подарок идет каждому покупателю при покупке елки выше 2 метров.

Обо всех скидках и акциях можно узнать на сайте магазина http://sosna.kiev.ua. Там же можно просмотреть каталог продукции с фотографиями и описанием товара. Узнать способы доставки и формы оплаты. На сайте представлены все отзывы потенциальных покупателей новогодних аксессуаров по качеству товара и обслуживанию продавцов.